Ces viticulteurs arrachent leurs vignes suite au gel

our beaucoup de vignerons, le gel aura été un catalyseur du renouvellement de leur vignoble. En Bourgogne, il a contraint le domaine Bachelet-Monnot, à Dezize-lès-Maranges dans la côte de Beaune, à arracher deux parcelles de chardonnay début juin, juste après la catastrophe : l’une de 34 ares, tout juste âgée de huit ans, l’autre de 25 ares qui avait vingt ans.

«Ces vignes sont greffées sur 161-49. Le problème, c’est le dépérissement lié à ce porte-greffe. Il touche particulièrement la parcelle de huit ans, au point que nous y avons 30 à 40% de manquants. Après le gel, nous avons constaté que nous avions perdu 95% de la récolte dans ces deux parcelles. Nous avons donc décidé de les arracher sans attendre, pour gagner un an et pouvoir replanter dès 2022, tout en économisant les frais de culture sur ces parcelles qui, de toute façon, n’auraient rien produit», confie Jean-François Bachelet, qui a passé la main à ses deux fils, Marc et Alexandre.

Bien plus au sud, à Saint-Christol-lez-Alès, dans le Gard, Simon Daudé a pris la même décision mais pour d’autres raisons. Après le gel, son vignoble de 50ha n’a produit qu’un tiers de récolte. « Cette année, j’arrache 5ha et je prévois de renouveler 15ha au total d’ici deux à trois ans. Ce sont des vignes de sauvignon, chardonnay et merlot, âgées de 15 à 20ans, qui produisaient 8 à 10t/ha, mais le gel les a fait basculer. Les ceps sont restés chétifs. J’avais prévu de les arracher d’ici quatre à cinq ans, je vais accélérer.»

Trop de pertes de récolte et des ceps abîmés

Simon Daudé s’inquiète également du devenir de vignes d’à peine cinq ans. «J’ai bien peur d’être obligé de les arracher l’an prochain. Je vais essayer de les remonter cette année, puis voir ce qu’elles produisent, mais il va y avoir un travail considérable à la taille. Les contre-bourgeons sont repartis du cep. Ce n’est pas du joli bois et je ne suis pas sûr qu’il soit fructifère. Je crains une deuxième perte de récolte.»

Anthony Bafoil, président de la cave coopérative de Lédignan, dans le Gard, et à la tête d’un vignoble de 46ha en production, a fait ses comptes. Lui aussi va arracher plus tôt que prévu certaines de ses parcelles fortement affectées par le gel. «Dès 2022, dans le cadre du nouveau plan collectif de restructuration, j’élimine 6ha de grenache, sauvignon, syrah et cabernet-sauvignon, qui ont entre seize et dix-huit ans. Ces vignes ont été très impactées par le gel. Il me faudrait un temps fou pour les remonter. Elles produisaient 11t/ha avant le gel. Je doute qu’elles retrouvent ce niveau. En dessous de ce rendement, ce n’est plus rentable. Mieux vaut repartir sur un vignoble neuf», estime-t-il.

Dans l’Aude, au Château Archas, à Arquettes-en-Val, Vincent Pech s’est résolu à arracher 4ha sur les 50ha actuellement en production. «J’ai un programme de renouvellement de 2ha par an, mais cette année, je vais arracher 4ha, car sur certaines parcelles, c’est cuit. J’ai un carignan de plus de quarante ans où 30% des plants n’ont pas redémarré après le gel alors qu’il y avait déjà beaucoup de manquants. Economiquement, ce n’est plus viable car je vends mon vin en vrac. Je les arrache cette fin d’année et je replanterai dans le cadre du futur plan collectif de 2023. J’ai également des parcelles de pinot noir d’une vingtaine d’années qui font peu de rendement. Je me pose la question de les maintenir ou non. Le gel a fait exploser les baguettes. Puis la repousse est repartie du tronc. Il va falloir reformer les souches comme une jeune vigne. Je ne suis pas sûr qu’il soit bien intéressant de les conserver», confie-t-il.

Le chardonnay, sensible au gel, délaissé

En Ardèche, le gel met l’accent sur la fragilité du chardonnay. Viticulteur à Alba-la-Romaine et président des Vignerons ardéchois, François Guigon a été très affecté par le gel du mois d’avril. «Cette année, mes rendements en IGP tournent entre 15 et 25hl/ha. Chardonnay, viognier, pinot noir et sauvignon ont été les plus touchés. Habituellement, je renouvelle 1ha par an, cette année je vais arracher 3ha, soit 10% de mon vignoble. Ce sont des vignes d’une trentaine d’années très touchées par les maladies du bois. On approche 20% de manquants dans les chardonnays et les sauvignons. Mieux vaut les renouveler. Dans notre région où la rentabilité du vignoble est moindre que dans d’autres régions, l’arrachage-replantation se fait plus facilement que dans les vignobles prestigieux», témoigne-t-il.

Président de la coopérative d’Alba, Pierre Darlix va lui aussi arracher des parcelles de chardonnay de quarante ans: «Avec le dérèglement climatique, ce cépage est de plus en plus sensible au gel car il débourre très tôt. Il souffre également du stress hydrique et de la chaleur. Dans les parcelles que je m’apprête à arracher, j’ai 30% de manquants. Il n’est pas rentable de faire des remplacements. C’est pourtant un cépage que nous devons conserver car nous avons les marchés. Mais il faut sans doute le localiser sur les coteaux moins sensibles au gel et pratiquer une taille tardive dans la plaine pour retarder le débourrement.»

Responsable technique du vignoble aux Vignerons ardéchois, Marion Molle constate le désamour de ses adhérents pour le chardonnay: «C’est un cépage compliqué. Il a gelé lors des trois dernières années et il est sensible aux maladies du bois et à la flavescence dorée. Il faut qu’on se penche sur la question, car les viticulteurs ne veulent plus en planter alors que le marché en réclame. Cette année, les intentions d’arrachage sur ce seul cépage s’élèvent à 30ha sur un total de 320ha au niveau du groupement. »

Pour Alain Selponi, conseiller viticole sur le Languedoc, les conséquences du gel sur le renouvellement du vignoble se feront plutôt sentir l’an prochain. «Certaines vieilles vignes ont mal réagi au gel. Mais les viticulteurs vont plutôt attendre l’année prochaine pour renouveler car ils s’attendent à des baisses de revenus en 2022. Plus que le gel, ce sont les maladies du bois qui motivent l’arrachage et la replantation. Leur développement est aggravé par la chaleur et le stress hydrique», signale-t-il.

Quelles qu’en soient les raisons, Guilhem Vigroux, président du Comité RQD (reconversion qualitative différée) du Languedoc-Roussillon, observe une surprenante accélération du renouvellement du vignoble dans sa région. «Dans le cadre du plan collectif de transition qui ne se déroule que sur la campagne 2021-2022, nous avons des demandes pour arracher et replanter 3600ha. Nous sommes tous étonnés par l’ampleur de ces demandes cette année. Après ce gel de printemps, on tablait sur une baisse, sur 1500ha sachant que la moyenne pour les plans collectifs sur trois ans tourne autour de 2500ha. Or c’est tout l’inverse qui se produit. »

Guilhem Vigroux s’interroge sur les raisons de cet engouement. «Le gel a-t-il accéléré le renouvellement du vignoble, contre toute attente? C’est une question qu’on se pose. Nous allons diligenter une enquête pour y répondre», confie-t-il. Michèle Trévoux