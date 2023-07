"2023 sera clairement une année de pause" pour les ventes de Cognac

Q

Éric Le Gall : Nous avons d’abord mené les travaux sur la courbe de la demande en Cognac à 15 ans pour le Business Plan du Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC). En période de crise covid, c’était difficile de tracer des lignes dans le futur. Et depuis, les crises se sont succédé. Il faut toujours s’adapter, et on le fera sur la nouvelle mandature. Nous avons aussi travaillé sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour accélérer la transition écologique et énergétique. La crise en Ukraine a montré notre dépendance au gaz, nous travaillons à sa substitution avec des essais sur la vapeur et une possible évolution du cahier des charges pour rendre optionnelle la flamme nue. Nous avons aussi mené un travail sur le rayonnement de la diversité de nos maisons avec un nouveau site.

Si j’avais trois priorités à proposer aux adhérents, notre priorité absolue serait d’accélérer la transition agroenvironnementale pour s’adapter au changement climatique et sortir de la dépendance au gaz de la distillation. Quand nous aurons les résultats du bilan carbone de Cognac, je souhaite un engagement collectif sur une trajectoire carbone. Chaque maison travaille déjà dessus, je souhaite que l’on puisse s’exprimer collectivement.

La deuxième priorité, en lien avec nos instances et fédérations, est de préserver l’accès aux marchés, face aux barrières non-tarifaires et aux menaces géopolitiques. Comme les taxes américaines des conflits aéronautiques et acier/aluminium. Nous avons un moratoire en suspens pour deux ans. Il faut aussi encourager le gouvernement à préserver les accords bilatéraux. Nous sommes inquiets sur l’étiquetage sanitaire en Irlande des boissons alcoolisées. C’est une décision unilatérale, alors qu’il y a un marché unique européen. Ça apporte de la complexité pour les PME qui doivent adapter leurs étiquettes.

La troisième priorité est le rayonnement de nos maisons sur le territoire. Je souhaite le développement du tourisme, je suis convaincu du potentiel. Nous avons 125 000 visiteurs actuellement, je veux aller plus loin dans 10 ans.

Ce qu’il faut regarder, c’est le long terme. Sur les 50 dernières années, la croissance annuelle de notre activité était de 1,5 %. Il y a une grande résilience et capacité d’adaptation à Cognac. 2022 était la deuxième meilleure année export de Cognac : 2023 sera clairement une année de pause, de normalisation du niveau de stocks pour s’adapter à la demande des marchés. La sortie covid était différenciée pour nos principaux marchés : les États-Unis en sont sortis rapidement, sur un référentiel élevé (aujourd’hui la tendance est positive avec un pouvoir d’achat supérieur à inflation, on prévoit des recrutements sur le second semestre), en Chine, l’après politique zéro covid ouvre un potentiel énorme (avec le développement de la classe moyenne : Cognac est très ancré dans la culture chinoise). On travaille sur la courbe des ventes à moyen terme. On voit un retour rapide à la croissance, on aura occasion de s’exprimer sur le Business Plan (avec la nouvelle mandature du BNIC).

Les mesures calculatoires du Business Plan sont partagées avec les viticulteurs. L’outil permet de ne pas surréagir, il donne des objectifs de rendement et d’accroissement du vignoble phasés dans le temps. L’adaptation du rendement est la première variable de réaction à court-terme. Il n’y a pas de surréaction, mais l’occasion de faire de la réserve climatique : c’est très important dans le contexte de changement climatique et d’aléas croissants. Cela permet de constituer la meilleure des assurances.

Il faut d’abord que se tiennent les élections des bouilleurs de profession pour qu’il y ait l’élection de notre conseil de famille en novembre.