Les cuvées limitées de Cordier pour la Coupe du Monde de rugby

ordier crée deux éditions limitées Rugby World Cup 2023 de ses marques phares, le classique mousseux Café de Paris (VMQ) et le champagne Dival Cotel lancé en début d’année. Elles seront distribuées sur le réseau CHR par France Boissons, C10, Distriboissons, La Cave à Titoune et Desprat, qui assureront la mise en marché dans les 9 villes hôtes de la RWC, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris:Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse.

Pour les fan-zones, rebaptisées « villages », Cordier mise sur une nouveauté, un « French kir » à base de Café de Paris et de crème de fruit servi à la tireuse. Alternative à la bière, il titre 7° et sera vendu à peu près au même prix, 5-8 € pour un volume recommandé de 15 cl, accompagné de nourriture et de messages sur la consommation responsable. Ce type d’offre, en gobelet ecocup, fonctionne bien au Stade Français, dont Cordier est fournisseur depuis 2021.

A Paris, 30 000 personnes sont attendues pour chaque match. La moyenne de séjour prévu des visiteurs étrangers est de quatre jours.

Avec et sans alcool

Le French Kir sera aussi lancé sur le réseau CHR, en partenariat avec le liquoriste Védrenne. La gamme de vins Mythique se décline désormais sur ce même réseau avec un habillage dédié. Une nouvelle cuvée de Café de Paris nommée Héritage est créée pour le distributeur Richard.

Cordier enrichit aussi son offre de sans alcool avec la collection NoLo de sa gamme Artis, tranquille et effervescent. « Nous souhaitons devenir leader sur la catégorie NoLo et valoriser notre offre avec des produits plus premium » déclare Philippe Leveau, directeur général de Cordier par InVivo.