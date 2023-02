Cordier by InVivo déploie son offre de vins de champagne

D

ival Cotel, pour « vallées et coteaux », dévoile la nouvelle marque de champagnes du groupe coopératif Cordier by InVivo. Grâce à une collaboration avec les coopératives (adhérentes de InVivo) Cogevi (coopérative générale des vignerons, à Aÿ) et Prieur, à Vertus, Cordier installe avec cette gamme de champagnes le 1er étage de la fusée premium que constitue sa nouvelle signature Cordier 1886. Revendiquée comme une segmentation haut de gamme, Cordier 1886 accueille également les spiritueux Tuxedo, ainsi que des vins de Bourgogne qui seront dévoilés lors du 2nd semestre 2023, sous la marque Bellenos. « Cordier 1886 est une gamme de type prestige qui nous permet d'accéder à un positionnement premium répondant aux demandes de nos marchés. Le lancement de la gamme de champagnes se place dans la volonté de Cordier de s'implanter dans toutes les régions viticoles en s'appuyant su rle système coopératif », précise Constance Boulart, directrice du pôle marques chez Cordier. Après la Champagne et la Bourgogne, d'autres régions et terroirs viticoles français rejoindront la gamme Cordier 1886 à l'horizon 2025.

La collaboration avec les deux coopératives champenoises a permis l’élaboration d’une gamme de 6 références, où « les 6 régions principales de la Champagne sont représentées sur l’étiquette et la collerette des bouteilles », explique un communiqué. Ces références se déclinent en 3 niveaux d’une gamme qui entend faire découvrir « des villages premiers crus, la sélection de parcelles d’une région, ou d’un millésime distinctif », poursuit un communiqué. Trois champagnes millésimés (un pinot blanc 2017, un blanc de blancs 2014 et un blanc de blancs 2015) ont été sélectionnés « pour leurs profils singuliers et leur long vieillissement en cave ».

Objectif export

Un blanc de blancs 1er cru chardonnay issu du village classé de Vertus vient ensuite compléter cette offre, de même que deux assemblages bruts non millésimés, qualifiés « d’iconiques ». Le brut blanc est issu des crus les plus réputés de la vallée de la Marne, quand le brut rosé provient de 20 des meilleurs crus champenois (Aÿ, Avize, Vaudemange, Mailly, entre autres). « Tous deux ont été élevés plus de 4 ans dans les caves d’Aÿ », rappelle un communiqué. Une édition limitée de champagne brut, aux couleurs de la coupe du monde de rugby France 2023 et nommée 28.10.23 (date de la finale de cette édition qui s’articulera dans 9 villes du territoire français), vient compléter cette avancée du groupe Cordier by Invivo en Champagne.

Déjà présentée en avant-première à l’occasion de Wine Paris, la gamme Dival Cotel sera déployée sur le marché français à compter du mois d’avril 2023, « à l’occasion des French days organisés par notre partenaire V&B », acte un communiqué. Avant cela, en mars, Dival Cotel sera aussi mise en lumière au cours du salon ProWein, pour marquer son lancement à l’international. Etats-Unis, Chine, Japon, Pays-Bas, Belgique et Royaume-Uni sont les marchés visés pour développer cette nouvelle marque champenoise dès cette année. « Le brut blanc non-millésimé est déjà disponible, avant que le reste de la gamme soit lancé en intégralité d'ici fin mars», valide Constance Boulart.