Cordier circularise l’alcool de ses vins… sans alcool

e groupe Cordier by Invivo présente à l’occasion du salon Wine Paris & Vinexpo Paris une nouvelle gamme de spiritueux aromatisés, Tuxedo, comprenant un gin, un brandy et une vodka. Ceux-ci présentent la particularité d’être exclusivement élaborés à partir de l’alcool issu de la désalcoolisation de ses gammes de vins sans alcool Bonne Nouvelle ou Artis. « Lors de l’étape de distillation, nous séparons le vin, d’un côté l’alcool, de l’autre, le vin sans alcool. L’alcool issu de la désalcoolisation est récupéré et isolé puis utilisé pour élaborer notre gamme de spiritueux Tuxedo », explique Sophie Talbot, directrice marketing du groupe Cordier.

Les eaux-de-vie de vins issues du processus de désalcoolisation sont ensuite elles-mêmes redistillées dans le but d’obtenir les produits spécifiques gin, brandy et vodka. Cette élaboration est également enrichie d’arômes naturels de fruits et d’infusion de plantes aromatiques. C’est ainsi que les œnologues du groupe Cordier ont mis au point le brandy parfum des dunes, révélant « des notes de noisette, vanille et miel », la vodka parfum du maquis exprimant « lavande, romarin et citron », ainsi que le gin parfum de garrigues « aux notes de thym, pamplemousse et épices ».

Processus circulaire

« L’élaboration de vins sans alcools est l’un des 4 piliers de notre stratégie RSE. La réutilisation de cet alcool s’inscrit dans un processus circulaire, même s’il était déjà utilisé dans d’autres filières pour la fabrication de produits pharmaceutiques », explique Sophie Talbot. 30 000 bouteilles de chacune des références de Tuxedo sont produites cette année, pour un potentiel de production qui sera indexé à la croissance commerciale des gammes Bonne Nouvelle et Artis, qui représentent déjà plus de 2 millions de bouteilles annuelles.

« Le lancement de cette gamme profite de l’élan que connaît la mixologie. Les aromatiques de chacun des produits Tuxedo correspondant à des profils gustatifs destinés aux cocktails, à l’image du brandy qui permet de se substituer à des cognacs, mais à coût moindre », avance Constance Boulard, responsable des marques chez Cordier. Cerise sur le gâteau de la circularité, des recharges seront proposées d’ici 2024 afin de permettre aux possesseurs de ces bouteilles de les remplir sans repasser par l’achat d’une nouvelle bouteille, pour diminuer la production de verre.