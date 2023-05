Vendanges et vinifications en réalité virtuelle au château Fleur Cardinale

C

’est ce mercredi 17 mai que sur Youtube sort « Plus proches que jamais », une vidéo du château Fleur Cardinale, grand cru classé de Saint-Emilion, annonçant une expérience immersive au sein de la propriété, à savoir : un format vidéo à 360 ° pour être plongé au cœur des vendanges, du processus de vinification, notamment.

Muni d’un casque de réalité virtuelle, le public, présent sur la propriété, peut revivre les temps forts de l’élaboration du millésime 2022. Il se retrouve aux cotés des équipes que ce soit à la vigne, au moment de la vendange, dans le cuvier, le chai à barriques, le chai expérimental.

De même à l’autre bout du monde, l’expérience pourra se faire à partir de son ordinateur en ligne, muni ou pas d’un casque, en accédant au site web du château. « Nous avons voulu répondre à deux manques : d’une part quand on visite une propriété viticole, il est difficile de réellement bien appréhender et comprendre toutes les subtilités de notre métier. Autre manque : à l’étranger on peut voyager avec nos bouteilles, mais on ne peut pas emmener le lieu qui raconte notre authenticité et notre savoir-faire. La réalité virtuelle nous affranchit des contraintes de temps et d’espace » explique Caroline Decoster, à la tête avec Ludovic Decoster de château Fleur Cardinale, Grand Cru classé de Saint-Emilion, 27,5 ha, une production de 90 000 cols pour Fleur Cardinale et 20 000 cols pour Intuition de Fleur Cardinale, le tout écoulée par le négoce bordelais sur le territoire et à l’export (75%) dans 92 pays.

Un investissement de 10 000€

C’est la société française WineVision qui a conçu cet outil de réalité virtuel lequel a nécessité un investissement de 10 000 €. WineVision est venue à la propriété en avril 2022 puis pendant les vendanges pour filmer toutes les étapes du travail de viticulteur. « Dans ce concept, le public est au cœur de l’action, il est acteur. Du coup il ressent l’engagement de l’équipe, la précision des gestes. C’est comme s’il participait au travail. Cela vaut tous les vocabulaires. Dans un contexte économique viticole difficile, il est primordial d’expliquer et de transmettre ce que nous sommes. Il en va de la survie de notre métier » répète-t-elle.

Avec le casque en réalité virtuelle, la visite au château dure 1h30, accompagnée de la dégustation de deux vins de la propriété. Cout : 69 € par personne. En ligne, l’offre est à 5 €. Une deuxième version de cette expérience immersive devrait intégrer notamment le travail de la tonnellerie.