Au moins 70% de parcelles aptes à la production de vin rouge à Cadillac

aractériser les terroirs, comparer leur potentialité, détecter les parcelles les plus propices au sein de l’AOC pour produire des rouges très qualitatifs, concentrés et aptes au vieillissement : c’est l’objectif que s’est fixé la Maison des vins de Cadillac, (158 viticulteurs, 1628 ha, 57400 hl en rouge produits en 2022 et 50 vignerons sur 105 ha, 1900 hl en blancs).

Ce 11 mai, en conférence de presse, l’ODG présentait les résultats de l’étude des terroirs, réalisée par Bordeaux Sciences Agro. C’est en novembre 2021, qu’a été lancée une étude avec plusieurs objectifs : identifier les typicités pédoclimatiques de l’AOC, apporter de meilleures connaissances des terroirs, mais aussi préserver les grands terroirs viticoles et améliorer les pratiques culturales en lien avec les sols.

L’étude a permis de cartographier l’AOC qui est repartie sur 39 communes, soit 27 000 hectares dont une surface en AOC de 13 200 hectares. Elle s’est d’abord axée sur la construction du modèle et de la modélisation. Deuxième phase : test de la cohérence du modèle auprès des viticulteurs, considérés comme des experts locaux ainsi qu’auprès de courtiers, négociants et consultants. Enfin amélioration du système à partir des retours faits par les vignerons (nes).

Résultat : cinq niveaux de potentiels ont été établis, allant du peu favorable au très favorable. Les zones peu favorables sont celles de palus et de fonds de vallée profonde. Les plateaux de Luvisols rédoxiques limoneux et les zones de colluviosols calcaires à l’interface palus/coteau constituent des zones moyennement favorables. Les versants sur Molasse de l’Agenais sont notés favorables sur des expositions plutôt nord, à très favorables sur les expositions est/ouest et extrêmement favorables sur les dominantes sud. Les bords de plateaux convexes, parfois graveleux vont du très à extrêmement favorables.

« Cette carte pédoclimatique du terroir permet de comparer les potentialités des terroirs à l’intérieur de l’AOC. En résumé, c’est 70% de la surface qui est couverte par des zones favorables à extrêmement favorables » a indiqué Etienne Fayolle, ingénieur de recherche, Bordeaux Sciences Agro, qui a conduit l’étude.

Mieux cerner le terroir

Pour Chantal Larnaudie, présidente de la Maison des vins de Cadillac, cette cartographie qui a nécessité un budget de 45 000 €, va donner des indications aux viticulteurs pour au final produire des vins qualitatifs qui reflètent le terroir de l’AOC. « C’est un instrument pour les aider à mieux cerner leur terroir de façon fine. Au sein d’une même parcelle certains rangs peuvent être plus productifs que d’autres. En connaissant mieux notre terroir, nous pouvons valoriser le potentiel de nos vins ».

Emma Baudry, directrice de la Maison des vins de Cadillac renchérit : « Au travers de cette étude, il s’agit de ramener le viticulteur au goût du terroir, lui faire prendre conscience de ce qu’est le terroir, de ce qu’il recèle et de le valoriser pour atteindre davantage la typicité de nos vins ». Reste aux viticulteurs à s’emparer de cette cartographie.