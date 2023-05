Disparition de Jacky Blot, le vigneron du droit chenin

L

a nouvelle secoue le val de Loire depuis hier. Vigneron iconique de Montlouis-sur-Loire avec ses fières moustaches, Jacky Blot vient de s’éteindre à l’âge de 75 ans, emporté par un rapide cancer. Il est décédé ce 15 mai précise France Bleu. Figure du vignoble de Touraine, cet ancien courtier est devenu une référence de l’appellation Montlouis en s'installant et reprenant le domaine de la Taille aux loups. Développant une gamme complète (vins rouges de Bourgueil avec le domaine de la Butte, vins blancs secs, moelleux et liquoreux de Montlouis et Vouvray, crémants de Loire et vins de France), le vigneron est notamment connu pour son travail parcellaire sur le chenin blanc (comme avec le clos du Mosny). Ainsi que son approche naturelle du vin : viticulture biologique, fermentations spontanées… « C’était quelqu’un d’avant-gardiste » salue François Chidaine, l’autre vigneron star de Montlouis, qui a émergé en même temps que Jacky Blot.

« Il s’est toujours battu pour chercher à progresser. Il connaissait bien le marché, c’était un entrepreneur et un grand travailleur : c’était sa grosse qualité. Il faudrait plein de gens qui aillent dans ce sens-là pour que la Loire ait une meilleure reconnaissance » salue François Chidaine, se souvenant de leurs débuts : « on est arrivés dans un contexte où l’appellation Montlouis manquait de reconnaissance ». L’AOC étant dans l’ombre de la voisine appellation Vouvray (qui englobait Montlouis jusqu’à la création de l’appellation en 1936) : « on souffrait d’un complexe d’infériorité. Nous avons tous les deux travaillé à démontrer que le terroir avait un potentiel. Ça a fait bouger les lignes. Une appellation est un ensemble de personnes » explique l’actuel vice-président du syndicat AOC, notant que la promotion du chenin a bénéficié du changement climatique : « le réchauffement a été bénéfique pour nos maturités. Plus difficiles dans les années 1980 et 1990… Il faudrait maintenant que ça se fige. »

Nouvelle génération

Par son travail des vignes, du vin et des marchés, Jacky Blot a pavé le chemin à une nouvelle génération de vignerons de Montlouis. Comme son fils, Jean-Philippe Blot, qui a pris sa succession.