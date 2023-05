"Générer un QR code ne justifie pas une facturation" pour les ingrédients et la nutrition des vins

F

ixée au 8 décembre 2023, l’application de la nouvelle réglementation européenne d’étiquetage des ingrédients et informations nutritionnelles sur les bouteilles de vins et spiritueux approche : alors que les œnologues se grattent la tête pour réfléchir à des façons de réduire les additifs utilisés, les services commerciaux peuvent commencer à s’arracher les cheveux… Quelle offre de service choisir pour générer un QR Code donnant accès à ces informations dématérialisées ? Les prestataires se mettent classiquement en ordre de marche, avec des offres plus ou moins sophistiquées dans leurs options et tarifs, tandis que d’autres opérateurs semblent vouloir casser le marché en proposant un outil gratuit, pour mieux faire connaître leurs autres servies.

Lancé dès la fin 2021, l’outil U-Label du Comité Européen des Entreprises du Vin (CEEV) propose un abonnement annuel à partir de 250 € pour 20 cuvées, quand le plus récent Wine Label d’Occitanic (Villenouvelle, Haute-Garonne) démarre à 9,90 €/mois pour 10 cuvées… Si les offres payantes se développent actuellement, il en est de même pour des alternatives gratuites. Le développeur de logiciel Solumatic (Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire) propose ainsi sans abonnement la plateforme Viticode. L’application parisienne Dans Ma Bouteille fait même de sa gratuité un argument d’indépendance vis-à-vis des producteurs pour les consommateurs. Développé par la société spécialisée en traçabilité Prooftag (Montauban, Tarn-et-Garonne), le site QRnutri se définit aussi par un accès « 100 % gratuit » avec la promesse d’une « solution pour la génération et la gestion de QR Codes associés à leur fiche nutritionnelle » et l’engagement d’un outil qui « sera gratuit, sans engagement, sans abonnement, ni limite de durée dans le temps. Gratuit tout en étant sécurisé et pérenne. »

Service de base

« Nous avons dans un premier temps décidé d’offrir ce service à nos clients existants. Nous avons constaté que le service de base pour simplement générer un QR code ne justifie pas une facturation en soit, vu la quantité de données enregistrées* » indique à Vitisphere Franck Bourrières, le directeur marketing et commercial de Prooftag, qui ne cache pas être « fort surpris de voir toutes ces offres payantes qui fleurissent ». Concrètement, « concernant les conditions d’accès ou d’usage, pour générer un code QR les vignerons devront renseigner les informations de leur entreprise avec le numéro de TVA » précise Victor Loury, consultant de la protection des marques pour Prooftag, ajoutant qu’« une fois les informations de l’entreprise renseignées et validées, l'utilisateur pourra créer ses vins en renseignant leurs noms, leurs compositions, leurs cuvées etc. avec les champs à remplir sur notre plateforme. Par la suite un QR code pourra être généré et directement imprimé par le viticulteur ou envoyé à l’imprimeur. » Une fois flashé, le QR Code permet d’accéder aux informations réglementaires dans les 24 langues.

« Le lancement de la plateforme QRNutri s’inscrit dans une démarche de transition numérique bénéfique pour les viticulteurs et les consommateurs » pointe Victor Loury. Avec ces outils de déclaration des ingrédients et informations nutritionnelles pour chaque cuvée, le vignoble ne pourra qu’être plus connecté à l'avenir : l’occasion pour les fournisseurs de logiciels d’essayer de développer de nouveaux réflexes chez leurs clients utilisateurs... Et d'espérer de nouveaux abonnements sur d'autres services. Car rien n'est réellement gratuit en ce bas monde.

* : Les mentions légales de QR Nutri précisent que « les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du premier juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données ». La section du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ajoute que « les données recueillies sur le site sont conservées pour une durée maximale de 12 mois pour les contacts anonymes, après la dernière activité sur le site web par la personne. En revanche, pour les contacts identifiés, les données recueillies sur le site sont conservées pour une durée maximale de 36 mois. À l’issue de ces périodes, toutes les données relatives à la personne sont automatiquement supprimées. »

QR Nutri est « une version gratuite dans la durée, et non une offre de découverte » précise Franck Bourrières, ajoutant qu'à Prooftag « notre métier reste la traçabilité, l’authentification et la promotion des bouteilles. Il y aura donc des passerelles entre ce service gratuit et nos métiers historiques pour les utilisateurs qui veulent évoluer. » Photos : Prooftag (captures d'écran de QR Nutri)