Le salon VinEquip surprend les visiteurs avec ces 6 nouveautÃ©s

n cette fin mars, le hall du parc des expositions de Mâcon appelé "Le Spot", porte bien son nom. La plupart des nouveautés repérées pour cette deuxième édition de VinEquip sont à trouver à l'intérieur. A l'entrée, l'équipe du Vitilab et du Vinipôle Sud Bourgogne expose deux imprimantes 3D fabricant les capsules des stations météo lancées l'an dernier au même endroit. Mais cette année, elle lance en complément une mini station de prise de température pour la cave. "On se place en sorte d'Atelier Paysan de l'électronique, s'amuse à décrire Guillaume Paire, responsable projet. Le but est de mettre le pied à l'étrier du numérique. La sonde est connectée en bas débit et permet de suivre la température de cuve. Le boitier comporte un petit écran. On ne facture qu'environ 50 euros et tout est en open-source". Un départ pour aculturer les professionnels au numérique !

Easy, le tracker

Propriétaire du Groupe France Agricole (dont Vitisphere fait partie), Isagri se lance dans le tracker, et il est connecté à Geofolia. Son petit nom : Easy Track. Deux pièces sont associées : un petit objet rond collé à l'outil auquel il est associé, le "tag", et un boîtier de connexion embarqué en cabine tracteur. Surfaces travaillées, temps écoulé pour chaque tâche, sont autant de données remontées dans le logiciel de gestion Geofolia pour l'analyse des travaux viticoles. Le prix proposé est de 990 € pour un boitier principal, 3 tags, la liaison logiciel et appli smartphone. Un abonnement GSM à 19,90 €/mois est nécessaire. Le système Android sur smartphone dispense du boitier principal.

Refractometre digital

Les autrichiens de Vinpilot ont mis au point un réfractomètre d’un nouveau genre. Appelé Brix, il se glisse et se visse à un coupleur sur une cuve. Digital et automatique, Brix mesure en permanence la dégradation des sucres de la cuve à laquelle il est associé. L’objectif est de connaître le stade de fermentation. Une alarme peut être paramétrée pour une vitesse de fermentation jugée trop faible. Sur son stand, Vinpilot dit en installer 250 au Chili. En France, les premières utilisations sont visées pour la vendange 2023. Le prix tarif est donné à 1 300 € HT.

Oenofoss 2, le retour

Le danois Foss renouvelle son analyseur. Inspirée du WineScan, plus compacte, cette seconde version fonctionne désormais par pompage, nettoyage et mise à zéro, au lieu d’une dépose de goutte, le tout exécuté automatiquement. L’appareil est ainsi toujours prêt pour une analyse. Autre nouveauté, il intègre l’analyse IPT, ainsi que l’azote assimilable raisin au lieu de la combinaison azote assimilé et ammoniacal. Au total, au lieu de 7 paramètres précédemment, Oenofoss 2 peut en analyser jusqu’à 20. Pour les effervescents, il n’y a plus à procéder à un dégazage très fin. L’appareil est pensé pour analyser 10 à 50 échantillons par jour, du moût en fermentation au vin fini. Chaque analyse demande 90 secondes. Oenofoss 2 se branche au réseau. Une sortie USB est prévue. Le prix tarif est annoncé en baisse de 15 à 20 % en fonction des options : 17 k€ HT pour 6 paramètres, et jusqu’à 25 k€ HT pour 20 paramètres. Leasing possible. Installation et maintenance se font par le client en toute autonomie.

Pompe régulée

Le cognaçais Vini Solutions présentait à Mâcon sa dernière pompe à lobe VSP 140. De capacité 140 hl/h, sa particularité est qu’« on peut vidanger tout le corps de pompe sans outil, décrit Raphaël Fairé, directeur commercial. On peut aussi remettre à neuf la pompe sans tout changer. La réparation se fait chez le client, pas besoin de tout ramener chez le distributeur ». Une régulation automatique du débit est installée. Un maximum peut être défini. Pour ce faire, deux capteurs de pression sont installés. « L’objectif est d’éviter l’émulsion au refoulement ou les cavités, avec la recherche d’un débit maximum acceptable ».

Un QR code visible sur verre

Spécialiste du marquage invisible sur verre, Atheor lance un nouveau procédé d’impression, cette fois visible, sur verre. Le principe est d’inscrire le QR code d’information, par exemple nutritionnelle à même la bouteille, en blanc. Grâce à l’appareil photo d’un smartphone, on accède ensuite aux dites informations. Cette solution, proposée comme alternative à ces indications sur la contre-étiquette, est réalisable sur verre transparent comme coloré. Il faudra compter aux alentour de 25 à 100 k€ en fonction de la vitesse de la ligne pour s’offrir la technologie, qui comprend le pack impression, le système de fixation, la caméra. Une cartouche permettra 100 à 300 000 impressions en fonction de l’épaisseur, du dpi, etc. Commercialisation courant 2023.