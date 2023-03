Cinq nouvelles variétés de vigne anti mildiou et oïdium

P

ar l’arrêté paru au Journal Officiel ce 18 mars, le ministre de l'Agriculture ajoute les variétés UD-31.125, UD-32.078, UD-55.100, Vidal, Coutia et Luminan à la liste des variétés classées de vigne à raisins de cuve.

« Nous y travaillions depuis 2017 » se souvient Loïc Breton, directeur pour la France du pépiniériste VCR, obtenteur des trois premières variétés.

Derrière les UD-31.125, UD-32.078, UD-55.100 se cachent en fait les merlot khorus, du cabernet volos, et du sauvignon rytos. « Craignant une confusion avec les cépages traditionnels, la France n’autorise pas les vignerons à les planter et les commercialiser sous ces noms, regrette Loïc Breton, alors qu’un merlot khorus italien ou américain peut très bien être vendu dans l’Hexagone ».

Au niveau organoleptique, VCR assure que les variétés UD-31.125, UD-32.078, UD-55.100 se rapprochent très fortement des cépages emblématiques dont elles sont issues. « Elles sont en plus dotées d’une bonne résistance au mildiou et à l’oïdium et permettent jusqu’à 80% d’économies de phytos » reprend le directeur, après 5 ans de suivis réalisés par l’Institut coopératif du vin (ICV) et des chambres d’Agriculture. Comme toutes les variétés résistantes, les viticulteurs doivent encore traiter à l’encadrement de floraison pour limiter les développements d’inoculum.

Depuis le 18 mars, les syndicats peuvent demander à l’Institut national des appellations d’origine (Inao) l’ajout à leur cahier des charges de ces variétés à fin d’adaptation (Vifa). Celui de Cognac l’a fait le 15 décembre dernier pour le vidal, le coutia et le luminan, qui viennent également d’être ajoutées au classement définitif.

Programme Bouquet

Le coutia et le luminan sont deux variétés monogéniques blanches issues de 20 ans de travaux dans le cadre du programme Alain Bouquet en partenariat avec l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), repris par le Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC).

Elles présentent des résistances au mildiou et à l’oïdium et semblent adaptées à la production de vins de distillation. En plus du mildiou et de l’oïdium, le vidal a l’avantage de bien se comporter vis-à-vis du black-rot.

VCR attend toujours le classement définitif des kersus blanc, pinot iskra blanc, volturnis noir, et pinot kors noir, à la disposition depuis 2020 de tous les viticulteurs de l’Union Européenne, « sauf des Français » s’impatiente Loïc Breton.