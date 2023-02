Les terroirs d’Alsace payent leur tournée d’avril à juillet

«

Les 70 ans de la Route des Vins d’Alsace, ça se fête ! » s’exclame le comité interprofessionnel des vins d’Alsace (CIVA). Pour mettre un gros coup de projecteur sur son vignoble et ses 53 appellations d’origine, il lance une tournée des terroirs, baptisée « Alsace rocks », conçue comme une « expérience une initiative inédite à la croisée des chemins entre un festival et dégustations itinérantes ».

Chaque dimanche du 23 avril au 30 juillet 2023, les vignerons alsaciens accueilleront des visiteurs français et étrangers, qu’ils soient novices ou experts. De Thann à Bergbieten, en passant par Kaysersberg et Dambach-la-Ville, 15 étapes sont programmées, 8 dans le Haut-Rhin et 7 dans le Bas-Rhin. Près de 150 entreprises du vignoble prendront part à la fête.

« Sur chaque étape, le public retrouvera un bar éphémère proposant exclusivement des vins de terroirs, des dégustations insolites, des animations culinaires, des découvertes autour du vin » promet l’interprofession, qui a aussi prévu une atmosphère musicale avec un collectif de DJs et un espace chill & lounge et s’est assurée que tous les sites puissent accueillir entre 300 et 500 personnes.

Gastronomie régionale

L’évènement valorisera également la gastronomie régionale, « avec la participation de plusieurs chefs et restaurants locaux sur chaque date proposant aussi bien de la street food que des plats plus élaborés ».

Dans le prolongement de l’engagement RSE du vignoble alsacien, cette tournée des terroirs aura peu d’impact sur l’environnement. Les organisateurs ont prévu une alimentation électrique et l’emploi de matériaux recyclables et l’utilisations de mobilier issu d’initiatives de recyclage. Ils feront aussi la promotion des mobilités douces et d’une consommation responsable, comme ils l’ont déjà fait avec leur campagne de communication de fin d’année.

L’entrée à 5€ comprend la remise d’un verre, d’un cordon porte-verre, d’un forfait dégustation de 3 vins (parmi ceux des producteurs présents), et un accès illimité aux ateliers proposés.