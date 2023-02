Agnès Vitteaut nouvelle présidente de l’union des producteurs et élaborateurs de crémant de Bourgogne (UPECB)

G

érante du domaine Vitteaut-Alberti et membre de l’association Femmes & Vins de Bourgogne, Agnès Vitteaut vient d’être élue à la présidence de l’union des Producteurs et Élaborateurs de Crémant de Bourgogne (UPECB). Elle poursuit depuis 2004 l’aventure multi générationnelle du domaine familial installé à Rully, au cœur de la côte Chalonnaise. « Affable, dynamique et visionnaire, Agnès a la volonté de mettre à contribution ses expériences et compétences de vigneronne afin de démontrer un engagement volontaire, à enrichir l’excellence et l’exigence des crémants de Bourgogne », vante un communiqué de l’UPECB.

Consolider et renforcer

Concernant plus de 300 communes, l’aire géographique des crémants de Bourgogne se calque sur l’aire d’appellation Bourgogne. Sur 250 km du nord au sud, le vignoble de cette grande AOC régionale occupe 2900 ha et compte 3728 opérateurs habilités à réaliser les effervescents en crémant de Bourgogne, pour 1700 viticulteurs producteurs de raisin. 138 maisons élaborant du crémant de Bourgogne sont aujourd’hui référencées. 2021 a marqué une année record pour les ventes ainsi que l’entrée en vigueur du nouveau cahier des charges de l’appellation.

Pour la nouvelle présidente, consolider et renforcer la présence du Crémant de Bourgogne sur les marchés nationaux et internationaux, autant que veiller à la protection du patrimoine de l’appellation sont les priorités pour « préserver la richesse et la diversité du savoir-faire des crémants de Bourgogne ». la nouvelle présidente entend également asseoir les marqueurs forts de l’appellation à travers la mise en exergue des labels Éminent et Grand Éminent.