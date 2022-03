7 % des crémants de Bourgogne sous marques

vec le marbre du splendide opéra de Dijon pour écrin, l’événement en impose. La dégustation annuelle des Eminents et Grands Eminents a réuni, samedi 19 mars, près de 200 dégustateurs [voir encadré] autour de crémants de Bourgogne parmi les plus qualitatifs du marché. Les deux marques, créées en 2016 par l'Union des producteurs élaborateurs de crémants de Bourgogne (Upecb), durcissent le cahier des charges des producteurs, et en particulier le temps d’élevage sur lattes, fixé à 24 mois pour Eminent et à 36 mois pour les Grand Eminent. Objectif : obtenir la reconnaissance des consommateurs, et un potentiel de valorisation pour les opérateurs.

Pour cerner les exigences des consommateurs et des prescripteurs, et en faire profiter ses marques, l’UPECB a choisi l’innovation. Chaque année depuis 2016, l’ODG invite des centaines de pros et amateurs autour d’une grande dégustation à Dijon. Ces participants notent les vins sur de nombreux critères, du packaging au prix en passant par l’aromatique et la qualité de la bulle. Saisis sur smartphone, ces résultats sont ensuite traités par les étudiants de l’école d’ingénieurs Agrosup de Dijon. À la clef, « 18 à 20 000 données à exploiter chaque année », dévoile Pierre du Couëdic. Une démarche « probablement unique dans le monde viticole », et qui permet aux producteurs d’éminents et de grands éminents de positionner leur produit sur le marché. Quelques enseignements reviennent d’une année à l’autre. « On voit que les consommateurs privilégient les couleurs rouge et or sur les étiquettes. Et que la bulle n’est pas un critère pour eux. Avant, tout le monde en était persuadé ! »