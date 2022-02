Crémant de Loire et Sancerre tirent l'export des vins de Loire

A

lors cette année 2021 ? De l’aveu de nombreuses entreprises du Val de Loire interrogées sur leur bilan commercial de l’exercice passé, c’est l’export qui a tiré la région sur cette année de rebond. Selon les données douanières, la Loire a commercialisé plus de 606 000 hl d’AOC et IGP vers les marchés extérieurs (+ 14 %) pour une valorisation en hausse de 24 %.

Chez Orchidées maisons de vin (60 millions € de chiffre d'affaires), les expéditions ont augmenté de 20 % l’an passé, soit 35 % des volumes globaux du groupe qui commercialise deux tiers de vins tranquilles et un tiers de bulles, dont la célèbre marque Ackerman. “Toutes les destinations se sont bien relancées”, précise le directeur général Bernard Jacob, en insistant sur la bonne santé du Crémant de Loire, qui a progressé de 20 %. Au global, le Crémant de Loire a progressé de 11 % en valeur et en volume (plus de 102 500 hl) en 2021.

Chez la marque voisine Bouvet-Ladubay, l’année 2021 a été “exceptionnelle”. L’export est passé de 60 à 65 % du CA (25 M€), réparti sur 45 pays, avec un trio de tête : Allemagne, Royaume-Uni et Etats-Unis. Spécialisée dans les bulles de Loire, l’entreprise a connu également une forte demande sur le Crémant de Loire, la contraignant même à devoir limiter les volumes sur certains clients pour gérer les stocks.

Dans le groupe coopératif Alliance Loire (45 M€ de CA), les ventes à l’étranger affichent une croissance de 15 %. “Avec + 41 % aux USA, + 23 en Belgique, + 10 au Royaume-Uni, + 7 en Allemagne”, détaille le directeur général Nicolas Emereau. Là encore, le Crémant de Loire a bien performé, en particulier sur le marché US.

Gérer la pénurie

A la Collégiale des Domaines de Loire, on a aussi retrouvé le chemin des Etats-Unis, mais avec des vins tranquilles, à base de sauvignon. “Ils veulent du Sancerre, mais la production a été faible à cause du gel. Alors, on essaie de vendre d’autres sauvignons sur des IGP ou AOC voisines, et de pousser d’autres productions plus confidentielles comme Valençay ou Cheverny. Mais aussi des chenins secs”¸ précise Fabrice Thuia le directeur général de la société qui commercialise les vins de quelque 70 vignerons ligériens, pour un CA 2021 de plus de 9 M€. “Notre travail en ce moment, c’est de s’assurer qu’on aura assez de blanc sec pour la campagne”.