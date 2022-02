10 ans de croissance pour la coopérative Loire Propriétés

a

a ressemble un peu à une croissance de start-up, s’amusent à dire les dirigeants de Loire Propriétés. En 10 ans, le groupe coopératif incluant les Caves de la Loire (160 vignerons pour 2 400 ha) et sa filiale - le négoce Besombes - a quasi triplé son chiffre d’affaires, pour atteindre 72,5 M€ sur son dernier exercice, clos au 31 août 2021, et présenté en assemblée générale le 3 février prochain.

Une petite moitié de ce produit a été généré par les ventes en grande distribution. “Depuis quatre exercices, nous sommes stables sur ce créneau, dans une fourchette de 37 à 38 M€”, résume Bruno Prévot, le directeur commercial. Trois secteurs ont porté la croissance : l’export, le vrac et le secteur traditionnel. Le premier a pris 6 % (17,6 M€) avec un trio de tête : l’Allemagne (pour les bulles), la Belgique (pour les rosés) et les Etats-Unis (pour les blancs secs). Les ventes au négoce ont également crû, avec deux uniques produits : les vins de base pour les bulles et les vins de France en blanc. Enfin, le réseau CHR-cavistes a pesé pour quelque 8 M€ avec des flacons mieux valorisés. Le groupe a notamment travaillé ces derniers temps, une politique de marques pour monter en gamme. Il a notamment sorti une gamme d’IGP (360° Loire) vendue au prix d’AOP. Il a aussi lancé la marque signature Dumnacus vignerons, déployée sur 150 000 cols cette année.

“Sur cet exercice, nous avons vendu toute notre récolte 2020. Aussi pour anticiper l’exercice en cours qui est impacté par une baisse de 25 % à 30 % de production par le gel, nous avons compensé par des achats via notre négoce. En y ajoutant les stocks constitués en VCI, nous pourrons alimenter tous nos marchés”, souligne le directeur Jérôme Lemasson. “Il nous faudra donc une belle récolte en 2022”, complète le président des Caves de la Loire, Régis Alcocer.

Sur la période en cours, le groupe continue à parier sur une hausse des ventes. “On mise sur une croissance de 8 %, en particulier sur l’export. Sur les quatre premiers mois, nous sommes à + 11 %”, annonce, serein, Bruno Prévot.