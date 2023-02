New Holland prÃ©pare lâ€™avenir avec un tracteur T4 Ã©lectrique, de nouveaux bureaux...

N

ew Holland, nouveaux plans. La firme investit pour se préparer à l’avenir. D’une part, elle annonce cet hiver depuis les USA le développement d’un prototype de tracteur électrique T4. Mais en plus, via son usine de Coëx en Vendée, elle ouvre un nouveau bureau d’ingénierie à Nantes. Le prototype TK4 Methane Power et le nouveau concept enjambeur/machine à vendanger gagnent un prix de design.

Le prototype de tracteur électrique de New Holland, présenté au CNH Industrial Tech Day début décembre 2022 marque une continuité dans le développement de tracteurs à carburant alternatif. Objectif : « réduire l'impact environnemental de l'agriculture ». Rien que ça. Le groupe produit déjà son T6.180 Methane Power, un tracteur alimenté au gaz à l'aide d'un moteur diesel modifié. « Mais pour les travaux légers, il est nécessaire d’opter pour une solution différente, d'où le développement du T4 Electric Power, décrit CNH Industrial, le premier tracteur utilitaire tout électrique du secteur, doté de fonctionnalités autonomes pour mieux aider les agriculteurs à travailler plus efficacement. »

Monarch Tractors dans la boucle

Ce T4 électrique a été développé par des ingénieurs CNH Industrial aux États-Unis et en Italie et par le partenaire stratégique Monarch Tractor, précurseur en termes de solutions techniques d’électrification basé en Californie, aux États-Unis. « Il est conçu pour trouver sa place dans les exploitations agricoles de tous types et de toutes les tailles, communique New Holland. Il a été créé en gardant à l'esprit des caractéristiques clés importantes : l’autonomie de la batterie et les performances, tout en maintenant une approche durable qui réduise les émissions de la machine, les niveaux de bruit et son impact global sur l'environnement ».

Les visiteurs du salon mondial Consumer Electronics Show de Las Vegas - dit aussi CES - ont pu apercevoir le tracteur du 5 au 8 janvier 2023. En partenariat avec Touchcast et Microsoft, New Holland y présentait une simulation d'une expérience client commerciale dans le metaverse, avec son prototype de tracteur T4 Electric Power doté de fonctionnalités autonomes. « La plate-forme Touchcast permet aux constructeurs de repenser le parcours du client en créant un double numérique photoréaliste de leur salon d'exposition et en affichant leurs véhicules en 3D temps réel », décrit-on chez Touchcast.

Acheter son T4 dans le Metaverse

« Les clients potentiels peuvent alors examiner, personnaliser et acheter le véhicule de leurs rêves dans le salon d'exposition virtuel interactif directement à partir de leur navigateur, sans avoir besoin d'un casque de réalité virtuelle ni d'un logiciel spécialisé. Les consommateurs peuvent interagir avec un vrai conseiller, poser des questions, découvrir les nouvelles fonctionnalités, faire un essai routier virtuel, acheter leur véhicule et retourner à tout moment pour obtenir un service après-vente ».

Investissement à Nantes

Toujours sur le sujet de la R&D, New Holland France a inauguré cet automne un nouvel espace de bureaux à Nantes, en Loire-Atlantique. Ce bureau peut accueillir jusqu'à 16 salariés de CNH Industrial ou des prestataires du bureau d'études du site de Coëx, « centre d'excellence de New Holland en matière d'ingénierie et de fabrication pour les machines à vendanger, les récolteuses d'olives et les tracteurs enjambeurs en France ».

Dans un contexte de croissance de ce segment, « le nouveau bureau de Nantes servira d'avant-poste pour promouvoir l'activité de CNH Industrial, en augmentant la visibilité de l'activité de recherche et de développement de New Holland dans le secteur des machines à vendanger. Le nouvel espace de travail a également pour vocation d'attirer de nouveaux talents à proximité de la grande ville de Nantes, en créant ou en consolidant des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur de Loire-Atlantique, en supprimant également la barrière des transports ».

Bien être et empreinte carbone

« Le nouveau bureau n'aura pas seulement un impact sur le bien-être personnel des employés, indique un communiqué de la marque, mais contribuera également à réduire l'empreinte carbone globale de l'entreprise due aux déplacements domicile-travail : cette décision vient s'ajouter à la politique de travail à distance de CNH Industrial avec travail à domicile. CNH Industrial évaluera le résultat de l'inauguration du nouveau bureau en septembre 2023, en termes de productivité et de durabilité, et analysera les données afin de planifier l'ouverture d'un espace plus grand ».

Good Design Awards

Signe encourageant pour New Holland dans sa politique de R&D, la marque a obtenu deux prix fin 2022. Le concept de nouvel enjambeur et le TK4 Methane Power ont remporté le Good Design Award dans le Catégorie Industrielle 2022. Si l’on connaissait les principales caractéristiques du modèle à chenilles en essai actuellement en Italie, plus de détails filtrent sur l’enjambeur.

Les images de l’enjambeur « Straddle Tractor Concept » ont été dévoilées au SITEVI 2021. Ce concept est une coproduction de New Holland Agriculture et Pininfarina, maison de design. « L'idée a été de répondre aux exigences des vignobles étroits, décrit la marque. Le design futuriste développé par Pininfarina allie sécurité, confort et technologie : il est inspiré par la forme d'un verre de champagne - haut, large en haut et effilé en bas - en hommage aux viticulteurs haut de gamme de régions telles que la Champagne, le Médoc et Bourgogne. La cabine est entièrement vitrée, offrant à l'opérateur une visibilité exceptionnelle sur les vignes et le tracteur est incliné dans le sens de la marche, ajoutant du dynamisme au design. L'aspect extérieur général de la machine se distingue par la fluidité et le dynamisme inspirés de l'automobile. Le cadre apparent confère un look sportif. L'intérieur comprend une grande porte unique et un siège rotatif, l'utilisation de bois contribuant à un toucher luxueux, rappelant les tonneaux de vin. le concept a été créé comme prêt pour la traction électrique ».

Le Good Design Award est décerné par le Chicago Athenaeum Museum of Architecture et Design and Metropolitan Arts Press Ltd. et chaque année, il honore les conceptions industrielles, de produits et graphiques les plus innovantes et les plus avant-gardistes dans le monde.