New Holland met les commandes en piÃ¨ces

'Amazon "maison" de New Holland est en service ! Depuis ce mois d'avril 2022, le groupe Case New Holland, officiellement appelé CNH Industrial, propose aux propriétaires de machines de ses marques de commander les pièces détachées depuis une seule et même plateforme web. En lançant son propre site d'e-commerce, l'objectif avoué de la firme est de simplifier l'achat de pièces d'origine Case IH, Steyr et New Holland Agriculture. Cela évite aux clients de se déplacer en boutique pour commander.

MyCNHIStore est lancée dans tous les pays européens et permet de sélectionner et de commander des pièces à tout moment. Les paniers d'achat multi-marques et multi-concessionnaires permettent aux clients d'acheter des pièces pour tous leurs équipements, quelle que soit la marque ou le segment. La plateforme permet aux clients de rechercher des pièces par nom/numéro de pièce, numéro de modèle de machines, numéro de série ou véhicule enregistré. Sur un ordinateur ou un appareil mobile, les utilisateurs peuvent également visualiser des ensembles d'équipements et des photos en trois dimensions pour s'assurer qu'ils commandent la bonne pièce.

Essai concluant

A nous de jouer ! Nous nous y sommes mis sur PC. Première étape, l'inscription ne demande que quelques infos générales et prend à nous prend à peine deux minutes. Il nous faut un peu plus de temps pour nous familiariser au site et naviguer parmi les menus. Mais la plateforme est assez claire et ergonomique et on trouve facilement la pièce recherchée par les menus, en l'occurence un filtre à air pour un tracteur T4. La même opération par la section de recherche libre est plus compliquée, car les références sont très nombreuses. La recherche par numéro de pièce - quand on le connaît - est certainement des plus pratiques. Une fois la pièce trouvée, il faut choisir un concessionnaire sur une carte. Le site web le sélectionne par défaut comme "magasin préféré". Le site offre alors une transparence totale en matière de prix, de disponibilité en retrait ou en livraison, de délais et de coûts d'expédition. Plus qu'à placer le filtre dans le "panier" !

Marketing digital

Ce nouveau fonctionnement adopté par le groupe CNH Industrial doit préserver et valoriser la compétence du réseau de concessionnaires dans la gestion de l'exécution des commandes. « Grâce au programme pilote lancé l’année dernière avec un panel de concessionnaires, précise Rosella Risso, vice-présidente monde CNH Industrial pièces & service agricole, nous avons recueilli les réactions des clients et veillé à optimiser les fonctionnalités pour mieux répondre à leurs attentes. Nous mettons à leur disposition une équipe e-Commerce dédiée, chargée d'accompagner les concessionnaires, mais également d'effectuer des actions marketing digitales ciblées et multicanales, avec des contenus optimisés pour les moteurs de recherche afin d'offrir à nos clients une expérience unique dans une optique d'amélioration continue du parcours client ».

Un site d'e-commerce qui permet de toucher la pièce du bout des doigts.