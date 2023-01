Ternoveo inaugure son chai viticole des Hauts-de-France

«

C’est en réfléchissant au réchauffement climatique et à l’adaptation des exploitations agricoles de nos clients que nous avons eu l’idée de planter de la vigne dans les Hauts-de-France », explique Christophe Dubreucq, qui a mené à bien ce projet chez le négociant en céréales de Saint-Quentin dans l’Aisne, Ternoveo. « Nous nous sommes dit que nous pouvions déplacer sur la carte de France, la limite nord des vignobles ». La région Hauts-de-France compte déjà 3200 ha de vignes en AOC Champagne dans l’Aisne, soit près de 10 % du vignoble champenois, et quelques vignerons indépendants, mais le projet de Ternoveo, est le premier qui vise à produire collectivement un vin blanc tranquille sans IG dans la région.

« Les 130 » viticulteurs

Trois ans après avoir planté les premiers hectares de Chardonnay chez une poignée d’agriculteurs conquis par le projet, Ternoveo et sa maison mère, le groupe Advitam de la coopérative Unéal, ont inauguré de 18 janvier à Dompierre-Becquincourt, dans la Somme, le chai dans lequel ils sont en train d’élaborer leurs premières bouteilles, un vin blanc produit exclusivement à partir de Chardonnay, sur des exploitations toutes certifiées HVE3. A cette occasion, les dirigeants ont dévoilé le nom de la société créée pour transformer le vin, Chai des Hauts-de-France, et surtout celui de son futur vin « Les 130 ». « Comme les 130 viticulteurs associés à terme, au projet, et les 130 parcelles de 1,5 ha en moyenne qui seront plantées en vigne », précise Christophe Dubreucq.

Le chai est installé dans un bâtiment de 3200 m2, une ancienne sucrerie que le négociant a rachetée il y a quelques années. « Il accueille aujourd’hui deux pressoirs, une cuverie équipée de trois cuves de débourbage de 45 hl, une douzaine de cuves inox de 50 hl, des œufs en béton de 17 hl, une trentaine de barriques en chêne de 28 l et un foudre de 16 hl », précise Laetitia Vankerkoven, une des deux œnologues et maîtres de chai. « Il comprend également un laboratoire et un caveau pour la vente et la dégustation, de 100 m2 avec une mezzanine de 45 m2 ». L’entreprise qui démarre avec sept collaborateurs, fera appel à un prestataire extérieur pour la mise en bouteilles.

« Nous avons investi jusqu’à présent, 1 million € pour rénover le bâtiment et accueillir les premiers équipements, indique Xavier Harlé, directeur général de Ternoveo. Pour passer à la production de 1,5 million de bouteilles par an, notre objectif à l’horizon 2033, 1 M€ supplémentaires seront nécessaires ». L’entreprise a reçu une aide de 200 000 € de la région.

Premières bouteilles en juin 2023

« Nous allons élaborer quatre cuvées différentes, Azimute, Parallèle 50, Fragments et Zénith, annonce aussi Laetitia Vankerkoven. Les deux premières vont être proposées à la vente à partir de juin 2023, à un prix compris entre 7 et 10 € la bouteille. Elles seront commercialisées dans notre caveau et dans les Gamm Vert de notre groupe coopératif. Nous allons également les proposer aux restaurateurs et cavistes de la région ». Les 17 ha vendangés à la main en septembre 2022 ont donné 420 hl de vin. 80 ha sont déjà plantés dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l’Aisne et l’objectif de Ternoveo est de passer à 200 ha d’ici à cinq ans, dont une partie en bio.