Dîner déconsommation

D

iscussion imaginaire entre deux opérateurs des vins français, un pessimiste vinvétéré et un vinoptimiste :

"Bonne année, et surtout la santé !

- …

- Et bien, tu n’as pas l’air en forme toi… Tu fais peine à voir, on dirait un cheval qui a raté une haie. On t’abattrait sur un champ de course ! La gueule de bois du nouvel an ne passe pas ?

- Ce serait plutôt le contraire, c’est la déconsommation française qui me pèse. Tu imagines : une baisse de 70 % des volumes de vin consommés annuellement en 60 ans ? Et la perspective de 60 % de déconsommation sur les 10 prochaines années ? Les maisons du vin vont-elles devenir les musées du vaincu ?

- Je vois, peur sur la vigne… Mais rien de nouveau sous le soleil : on ne peut pas parler de découverte en loucedéconsommation ! Tu ne te souviens pas de l’antienne du « moins mais mieux » que tu répétais encore récemment pour te rassurer ? 60 ans que la chute dure, c’est surtout une évolution démographique, avec la disparition des consommateurs de vin du quotidien. D’abord sur les vins de consommation courante, les vins de table du papé, et désormais sur les vins d’appellation plus génériques (Bordeaux, Côtes du Rhône…).

- Si tu crois me rassurer avec tes analyses démographiques… Pour un consommateur quotidien de vin qui nous quitte, il en faudrait cinq occasionnels ! Et je ne vois pas de solution miracle pour renverser la tendance dans la situation économique actuelle.

- Forcément, si tu vois le verre à moitié vide ! Imagine plutôt que le champ des possibles est ouvert ! Et essaie de voir le verre à moitié plein. Certes, il y a une déconsommation de vins à faible degré et à faible valeur ajoutée. Mais il y a une augmentation de la consommation des vins plus riches culturellement et plus verts culturalement ! Les volumes baissent, nos rendements aussi, alors que les qualités organoleptiques et environnementales augmentent.

- N’empêche que le combat de la consommation avec modération a été trop bien gagné : on ne consomme pas moins, mais mieux, on consomme moins, mais moins ! Tu ne m’enlèveras pas de l’idée que nous sommes plongés dans une spirale de décroissance : une machine infernale.

- On est d'accord, les occasions de consommation changent. Mais c’est à nous de nous adapter et de proposer de la nouveauté. Rien n’est figé, il faut évoluer ! On le voit avec les chiffres catastrophiques des ventes en grande distribution, ce modèle arrive en bout de cycle. Il n’y a pas de vache sacrée pour la mise en marché, à nous de nous focaliser sur d’autres circuits. Quid du traditionnel ? On voit les ventes au verre exploser en restauration, mais est-ce qu’il y a un accompagnement qualitatif de cette offre ? Grâce aux tireuses fournies par les brasseurs, le service de la bière est meilleur que celui du vin : et ce n’est pas moi qui le dis. Quid du réseau des cavistes ? Quid de la vente directe ? Quid des prescripteurs pour créer de nouvelles occasions d’achat et de consommation : les bières artisanales et le spritz ont bien réussi avec des rapports qualité/prix qui doivent nous interpeler. Et je ne parle même pas du marché mondial des vins qui reste sur une tendance haussière et ouvre de nouvelles pistes… La peau de chagrin de la consommation de vin est à relativiser !

- Non mais tu as vu la concurrence mondiale qu’il y a à affronter sur les marchés export ? Notre compétitivité est aux fraises : surcharge administrative, surtranspositions réglementaires, cahiers des charges pesants… Et je ne parle même pas des tarifs 2023 de nos matières sèches : je ne me suis toujours pas remis de la douloureuse de mon verrier !

- Tu sais bien que c’est lorsque que l’on touche le fond que l’on fait tout pour remonter. Et alors... Comme on dit dans mon village : le coq est lâché, gardez vos poules !

- C'est bien, tu as réponse à tout : le roi déconsommation..."