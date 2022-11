Les vins du Languedoc veulent des aides au stockage, à la distillation, à l'arrachage temporaire et à l'export

P

ossibilité de distillation, aide au stockage privé, soutien aux entreprises à l’export et utilisation des mesures agro-environnementales du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) pour arracher figuraient a menu des demandes effectuées en conseil de bassin viticole Languedoc-Roussillon du 7 novembre dernier. En prime, il est décidé de constituer un groupe de travail de quantification et calibration des besoins pour ces mesures. En l’absence du préfet de région, c’est le directeur régional de l’alimentation, l’agriculture et la forêt (Draaf) d’Occitanie, qui a présidé ce conseil au cours duquel les acteurs de la filière ont validé à l’unanimité ces demandes. « Cette maturité de notre filière figure même comme un des points essentiels à souligner. Syndicats, représentants de filières, interprofessions, négoces, tous se sont regroupés derrière ces demandes de mesures permettant de préserver les points ont unanimement été validés, ce qui montre combien les enjeux globaux sont bien intégrés et prédominent sur les préoccupations de chacun » rapporte Ludovic Roux, le président des vignerons coopérateurs d’Occitanie.

Pas de demande de plan d’arrachage donc, mais plutôt une « mise en sommeil d’une partie du vignoble », comme l’illustre Ludovic Roux par le biais de l’utilisation de budgets dédiés au Feader. Des arrachages pourront donc être mis en œuvre, « mais sous forme temporaire, de manière à supprimer la capacité de production pendant un certain temps, sans se couper de la possibilité de production sur ces surfaces plus tard », situe Ludovic Roux. Le parti de l’utilisation des mesures agro-environnementales offrirait donc une alternative possible à la mise en œuvre d’un plan d’arrachage qui n’offrirait pas de perspectives à la production, et présenterait de fortes difficultés de financement.

Disposer de solutions de régulation

Pour les participants, les difficultés traversées actuellement relèvent de causes conjoncturelles, il est donc hors de question d’envisager des mesures de correction structurelles du bassin de production languedocien. « Oui, il y a des problèmes, mais notre région reste structurellement adaptée au marché », rassure Ludovic Roux. « Grâce à sa production de vins blancs et rosés, la région dispose d’une capacité de résilience forte qui offre un effet tampon face aux difficultés, nous devons donc pouvoir disposer de solutions de régulation pour faire face à ces difficultés conjoncturelles, sans pour autant affecter et se couper du potentiel de production », renchérit Jérôme Despey, le président de la chambre d’agriculture de l’Hérault et du conseil spécialisé vin de FranceAgriMer.

« Ce n’est pas parce que nous renouons avec une quantité de récolte, 13,8 millions hl, supérieure de 15 % à la moyenne quinquennale, qu’il faut aborder le contexte sous forme de crise, il y a au contraire un effort à faire pour consolider les parts de marché et regagner celles qui ont été perdues au profit de pays concurrents », plaide Alexandre They, président des Vignerons indépendants de l’Aude. Il réitère de son côté son appel du pied à un deuxième plan de relance de la part de la région Occitanie pour la promotion des vins à l’export. Les demandes d’aide au stockage privé et de distillation permettraient de disposer de suffisamment de leviers pour ajuster l’offre au regard de l’évolution des marchés. « La consommation française diminue, mais la consommation mondiale est en hausse constante depuis des années, c’est donc que les marchés perdus à l’export ont été récupérés par des pays concurrents. C’est pourquoi nous sollicitons de nouvelles possibilités d’accompagnement des entreprises à l’export », ajuste Ludovic Roux.

Précision des besoins

Mais qui dit adaptation dit pilotage, ce conseil de bassin a donc accouché de la constitution d’un groupe de travail, qui sera présidé par Jérôme Despey et auquel participeront, entre autres représentants de la coopération, des vignerons indépendants et des interprofessions. « L’utilisation des différents outils devra être faite selon l’évolution de la conjoncture, notamment vis-à-vis de la consommation et de l’augmentation des charges de production. Le but est de parvenir à quantifier très précisément les besoins pour chaque mesure, car il faut être très précis dès lors qu’on entend solliciter les budgets du Feader ou mettre en œuvre le stockage privé », analyse Jérôme Despey. Si la volonté d’avancer rapidement sur ces mesures est bien mise en avant, rien ne sera annoncé avant 2023. Il sera alors temps de mesurer les moyens dont la filière pourra disposer pour s’adapter.