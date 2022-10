Une nouvelle pompe très respectueuse de la vendange

D

ans quelques semaines, les visiteurs du Vinitech pourront découvrir Heli-X, la dernière pompe à vendange de PMH.

N’ayant pas sorti de nouveau modèle depuis 30 ans, l’entreprise rhodanienne n’a pas fait les choses à moitié en déposant deux brevets ; le premier sur un rotor bilobe hélicoïdal, le deuxième sur un clapet au rappel magnétique.

« Ces deux innovations nous ont permis de gagner en linéarité et en qualité de transfert que ce soit sur vendange entière ou égrappée à des débits de 25 à 60 tonnes par heure suivant les niveaux de jus » assure Aymeric Muret, le directeur commercial, qui a suivi deux campagnes d’essais en Loire-Atlantique et à Cognac, un vignoble à très hauts rendements où PMH compte réaliser plus de 80 % de ses ventes.

En réduisant les phases de compression et de dilatation du fluide lors du pompage, Heli-X doit mieux respecter l’intégrité de la vendange, et réduire l’oxydation des jus et les potentielles pollutions bactériennes.

« Heli-X est également très robuste. Cet hiver, nous y avons fait passer des cailloux et des copeaux de bois. Elle ne s’est jamais bloquée. En la démontant, nous n’avons constaté aucune usure des pièces » relate Aymeric Muret, ajoutant que la durée de vie d’un aimant est quasiment éternelle. « Il n’y a qu’à le frotter une fois de temps en temps pour retrouver tout le magnétisme ».

Dans les Charentes, le viticulteur et prestataire Laurent Marie a accepté de tester cette pompe sur 800 tonnes d’ugni blanc. « Par le passé, Sthik nous avait déjà monté la pompe PMH de 35T/h sur un conquet. Depuis 5 ans, nous travaillons avec la tri-lobes Sthick de 40 T/h, avec un diamètre de chargement de 150 mm » détaille-t-il.

Souplesse et silence

Laurent Marie a apprécié la souplesse de l’Heli-X, son flux très régulier, et son silence. « Nous n’avons connu aucun blocage, malgré la présence de morceaux de ceps de vigne et autres corps étrangers, avec un débit largement suffisant pour remplir un pressoir pneumatique ».

Au premier abord, le viticulteur juge ce modèle de très bonne qualité.

Aymeric Muret tient finalement à préciser que l’inaccessibilité du lobe constitue un gage de sécurité pour l’utilisateur.

PMH va proposer cette pompe aux alentours de 15 000 euros HT. L'entreprise travaille désormais sur un petit modèle avec trémie dédié aux décuvages.