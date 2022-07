Le projet de vins blancs AOC Médoc déposé en 2023

R

éuni ce 5 juillet, le conseil d’administration des AOC Médoc, Haut-Médoc et Listrac valide le projet de reconnaissance d'une appellation Médoc dédiée au blanc dans un vignoble synonyme de vins rouges. Plus qu’une création, il s’agit d’une recréation pour Claude Gaudin, le président de l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) : « il y a eu une période où le Médoc produisait des volumes significatifs en blanc (en sec et même en doux). Ça a périclité le jour où il n’y a plus eu d’AOC Médoc en blanc » et que les opérateurs ne pouvaient plus revendiquer que l’AOC Bordeaux blanc. En l'état, cette AOC Médoc blanc pourrait être revendiquée sur toutes les appellations de la rive gauche : Haut-Médoc, Listrac, Margaux, Moulis, Pauillac, Saint-Estèphe et Saint-Julien.

Prônant une « vraie différenciation » dans l’offre girondine, Claude Gaudin martèle que « l’objectif n’est surtout pas de produire un autre Bordeaux blanc. Nous voulons nous différencier, par exemple en étant ambitieux sur la durée d’élevage, mais libéral sur le type d’élevage. » Même approche sur les cépages, avec le souhait de ne pas limiter l’encépagement aux classiques bordelais (sauvignon blanc, sémillon, muscadelle…), mais de s’ouvrir à d’autres origines (notamment pour anticiper le changement climatique). « Ce qui compte, c’est la qualité des terroirs et la valorisation » souligne le président de l’ODG, notant que c’est déjà le cas aujourd’hui : non seulement pour les grands crus classés en 1855, mais aussi pour les crus bourgeois se diversifiant dans la production de vins blancs.

Ça va dans le sens de l’histoire

En finalisation, la proposition de cahier des charges de l’AOC Médoc blanc devrait être déposée durant le premier semestre 2023. Claude Gaudin vise idéalement de premiers vins blancs en AOC Médoc pour le millésime 2024. Se déployant sur les aires AOC Médoc, Haut-Médoc et Listrac-Médoc, cette AOC ne demande pas de refaire de zone de délimitation. Ce qui peut accélérer le processus, et répondre à la demande. « Les chiffres de la consommation au niveau planétaire montrent une vraie tendance à la consommation des vins blancs. Ça va dans le sens de l’histoire » souligne Claude Gaudin, qui note l’attente forte exprimée par le vignoble.

169 ha

Au premier janvier 2022, le Médoc recense 169 hectares de vignes blanches indique Hélène Larrieu, la directrice de l'ODG Médoc, notant que « ces parcelles sont essentiellement plantées en zone AOC, et, fait qui peut être surprenant, il y a des parcelles de vignes blanches sur les 8 aires d’appellations médocaines ! Au final, ce n'est pas si surprenant que ça quand on sait qu’il n’y a que très peu de zones en AOC Bordeaux seule en Médoc. » D'après des échanges avec les opérateurs médocains, la production de blanc s'élèverait à 6 000 hectolitres, soit 800 000 équivalents bouteilles. Loin des 2 millions de cols atteints dans les années 1930, d'après les recherches historiques de l'ODG.