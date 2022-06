D’artigny, le leader des vins effervescents sans alcool se met en scène cet été

D

epuis plus de 30 ans, D’Artigny « associe le plaisir des bulles au sans alcool pour proposer des alternatives sans alcool aux arômes frais et gourmands », explique un communiqué. La boisson rafraîchissante proposée, qui se boit seule ou en cocktail, est élaborée à partir de vins classiques ou vins de pomme soumis à un procédé de désalcoolisation à froid. Selon les données IRI, la marque est aujourd’hui leader de la catégorie des vins effervescents sans alcool, « avec 2,3 millions de litres vendus (soit 3 millions de bouteilles 75cl, ndlr) et une croissance de 1,5 %, soit 50 % de parts de marché », confirme Emmanuelle Mary, en charge de la communication pour D’Artigny.

Pour élargir encore son public de consommateurs adeptes de la sobriété, la marque a lancé une tournée estivale démarrée à Montpellier en cette fin de mois de juin, avant d’enchaîner à Paris début juillet. « D'artigny a lancé une nouvelle gamme bio et de nouvelles saveurs, des boissons rafraîchissantes à tester dans des lieux de partage avec des animations festives. Cette tournée est organisée pour toucher une nouvelle cible de consommateurs vers ces boissons sans alcool », explique Emmanuelle Mary, en charge de la communication pour D’Artigny.

Investir un lieu de fête

Au marché du Lez, c’est au sein d’un lieu festif de la vie montpelliéraine que s’implante D’Artigny, avec deux dates au cours desquelles « la fontaine fleurie et la caravane D’Artigny invitent le consommateur à profiter de la quiétude d’une petite place isolée que l’on trouverait par hasard lors d’une balade de fin d’après-midi lors d’une chaude journée d’été », décrit un communiqué.

Alors que la consommation de ces vins effervescents sans alcool est presque intégralement limitée à des évènements festifs entre amis ou en familles à domicile, la marque D’Artigny veut clairement marcher sur les plates-bandes des boissons alcoolisées en reprenant tous les codes des moments de consommation de celles-ci. Sur fond sonore de « playlist chill pop légère et estivale » animée par un DJ, dégustations gratuites de « mocktails » (cocktails sans alcool), roue de la fortune colorée et coffret mystère permettront aux consommateurs de gagner « bouteilles, merchandising et cadeaux pétillants. Pour clôturer l’expérience, chacun aura la possibilité de tenter un lancer de pièce à l’aveugle dans la fontaine d’Artigny pour tenter de participer à une tombola inédite », poursuit un communiqué.

Accroître la visibilité et la notoriété

« La vente de vins effervescents sans alcool a atteint 4,5 millions de litres (6 millions de bouteilles) en 2021 selon les données IRI, soit 7 % de croissance et le marché des boissons sans alcool a dans sa globalité gagné 2,8 millions d’acheteurs en cinq ans. La tournée évènementielle organisée vise donc à renforcer l’expérience de marque tout en continuant d’accroître la visibilité et la notoriété de la marque D’Artigny », valide Emmanuelle Mary.