C

e samedi 18 juin, l’appellation Sauternes fête ses vins et sa nouvelle maison de dégustation sur la place de la mairie. À l’occasion de cette journée de festivités, des ateliers cocktails aux accords mets et vins, l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) des appellations Sauternes et Barsac inaugure son nouvel espace de vente, la maison des vins de Sauternes.

Créée en 1978, la structure vient d’être rénovée pour gagner en surface et en attractivité explique Pierre-Baptiste Fontaine, le directeur de l’ODG. Afin d’atteindre 90 m² d’espaces de dégustation et de vente d’une soixantaine de références, la maison des vignerons a nécessité un investissement de 500 000 euros, assumé par le seul syndicat viticole. Hors covid, la maison accueille annuellement 7 à 10 000 visiteurs. Même cambriolée ce début d’année, la maison des vins s’inscrit dans un axe stratégique de développement pour Sauternes.

Tourisme expérienciel

Proposant des expériences aux visiteurs (de l’insolite avec la dégustation perchée du château Rayne Vigneau à la gastronomie avec la table étoilée du château Lafaurie-Péyraguey), le vignoble du Sud-Gironde mise depuis des années sur l’œnotourisme pour relancer la valorisation et la commercialisation de ses liquoreux. La dynamique collective est portée par de nombreux investissements individuels, dont le dernier en date est la reprise du restaurant de cœur de village Le Saprien par l’investisseur Matthieu Gufflet, le nouvel actionnaire majoritaire du château Guiraud, qui le rebaptise "le Cercle Guiraud" (et va le rénover d’octobre 2022 à mars 2023).

Collectivement, l’ODG Sauternes et Barsac continue de travailler à un pôle œnotouristique permettant de donner une nouvelle dimension à toutes ces initiatives indique Pierre-Baptiste Fontaine, qui espère accoucher prochainement d’« un projet ambitieux pour mettre en avant les vins de Sauternes et Barsac et le patrimoine local (châteaux clémentins, vallée du Cérons, forêt des Landes…).

À noter que la maison des vins est présidée par Patrick Lamothe.