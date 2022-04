Châteaux Guiraud et Suduiraut, des Sauternes au régime (blanc) sec

M

ême si la production de vins blancs secs en AOC Bordeaux est bien implantée à Sauternes « depuis 70 ans », souligne Jean-Jacques Dubourdieu, co-président du syndicat Sauternes, certaines propriétés tiennent à faire savoir que le terroir de Sauternes se prête aussi bien à l’élaboration de ceux-ci qu’au prestigieux vin doux de l’appellation.

Château Guiraud, 1er grand cru classé en 1855, lance ainsi une nouvelle cuvée, le Grand Vin blanc sec, pour accompagner le G de Guiraud, son autre cuvée produite également en AOC Bordeaux blanc sec. « Ce grand vin blanc sec est né de la conviction que le terroir de Sauternes, la longue expérience, la tradition de son 1er Grand Cru Classé, les grands cépages du conservatoire et le savoir-faire des femmes et des hommes constituaient une légitimité naturelle pour la naissance d’un vin blanc sec d’excellence », présente un communiqué. Ce nouveau vin est élaboré à partir de parcelles caractéristiques des graves fines sableuses et argileuses, en agriculture biologique. 11000 bouteilles du millésime 2020 viennent inaugurer cette nouvelle cuvée.

Potentiel du terroir

Château Suduiraut, propriété d’Axa millésimes, a procédé à, une refonte de sa gamme de Bordeaux blancs secs. Dans le but de « développer une stratégie à long terme en actualisant cette gamme de Bordeaux blancs secs, les noms et les habillages de ces vins ont été repensés en cohérence avec le grand vin de Sauternes de la propriété, donnant naissance en 2020 à Château Suduiraut vieilles vignes grand vin blanc sec et Château Suduiraut pur sémillon grand vin blanc sec », indique un communiqué.

Le directeur général d’Axa millésimes Christian Seely explique ainsi que « depuis le lancement en 2004 de notre premier vin blanc sec, nous avons découvert tout le potentiel de notre terroir pour élaborer ce type de vins ». Une réorientation stratégique de la production des vins du Château Suduiraut est donc opérée avec « une nouvelle gamme de trois nouvelles étiquettes de vins blancs secs ». La cuvée Lions de Suduiraut Bordeaux blanc sec viendra donc compléter les cuvées vieilles vignes et pur sémillon.

« Le lancement de ces vins s'accompagne d'un investissement important dans les bâtiments techniques du Château Suduiraut », explique Christian Seely, qui indique que cette réorientation permettra de concentrer encore la sélection des raisins destinés au Sauternes car « la production de grands vins blancs secs aux caractères uniques est un élément vital pour l'avenir du Château Suduiraut ».