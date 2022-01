Une centaine de grands crus volÃ©s Ã  la maison du Sauternes

D

ans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 janvier 2022, la boutique de la Maison du Sauternes a été cambriolée rapporte France 3. « Plus d’une centaine de bouteilles de vins de crus prestigieux ont été dérobées. Les individus sont clairement venus pour ça, même s’ils ont également pris du foie gras et des produits dérivés. Le tiroir-caisse a été arraché pour quelques pièces et le coffre-fort fracturé au pied de biche pour des chèques et espèces en attente », résume Patrick Lamothe, le président de la Maison du Sauternes et vigneron au château Haut-Bergeron.

Visiblement informés sur la disposition des lieux, les voleurs sont entrés par effraction par l’arrière du bâtiment, situé dans le centre du village de Sauternes, après avoir désactivé l’alarme au préalable. « La porte de service qu’ils ont empruntée est la seule qui n’était pas sécurisée par des connecteurs. De même, aucune trace de coupure de l’alarme ou de l’alimentation n’a été repérée par la société qui centralise, ça reste un vrai mystère », poursuit Patrick Lamothe.

100 à 150 bouteilles de prestige

C’est même l’employée de la boutique qui a déclenché la sirène en prenant son service le lendemain matin. Inquiète de trouver la porte fracturée, elle n’a fait que passer la tête derrière la porte de service, déclenchant l’alarme et contribuant d’autant plus au mystère.

« Les cambrioleurs ont pris soin de refermer le portail derrière eux pour opérer tranquillement, visant très précisément les bouteilles de crus prestigieux stockées en réserve. Cela doit représenter presque 50 000 € en valeur commerciale, qui seront certainement vendus sur internet », reprend le président de la Maison du Sauternes. Optimiste, il préfère en sourire et y voir « un signe du regain d’intérêt pour le cru Sauternes ».

100 à 150 bouteilles manquent à l’appel (comme les grands crus classés en 1855 des châteaux Yquem, Fargues, Lafaurie-Peyraguey, La Tour Blanche…). Un inventaire précis sera finalisé dans les jours à venir, préalable indispensable à la constitution d’un dossier assurantiel. La gendarmerie a rapidement procédé aux constatations d’usage, « et un déploiement important de moyens a été mis en œuvre, comme la police scientifique et le recours aux caméras de surveillance de la mairie. La cellule spéciale vins s’est également saisie de l’affaire », note Patrick Lamothe. « Certaines bouteilles, comme Yquem, sont numérotées. Pour d’autres, nous aurons les numéros de lot, mais ce ne sera certainement pas suffisant », ajoute-t-il.

La façade de la maison du Sauternes ©DR

Sécurisation à venir

Après beaucoup de rangement, la boutique de la Maison du Sauternes a pu rouvrir au public dès le lendemain, ce dimanche 16 janvier. La cinquantaine de producteurs membres de l’association qui régit cette maison va rapidement remettre à disposition les références volées.

Ce cambriolage intervient alors que la maison du Sauternes et l’Organisme de Défense et de Gestion de l'appellation Sauternes-Barsac, co-propriétaires de l’enceinte, avaient validé la réalisation de travaux de rénovation et de renforcement de la sécurité dans les mois qui viennent.