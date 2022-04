Les diVINes d'Alsace invitent cavistes, restaurateurs, et sommeliers à leur table

l

« La dernière rencontre proposée par les diVINes d’Alsace datait de 2019. Le contact avec les cavistes, les restaurateurs, les sommeliers nous a manqué. Le premier objectif de cette journée est de renouer ces liens en toute convivialité » expliquait Véronique Muré, présidente des diVINes, en accueillant une bonne soixantaine de professionnels trouvés dans les carnets d’adresse des 29 domaines présents à la journée.

59 vins les attendaient, classés selon six thématiques comme les bulles, les muscats, le pinot noir, les grands crus ou encore le millésime 2011, année de création de cette association forte d’une soixantaine de membres. « Après deux années difficiles, il est utile de faire le point, de goûter, de voir les évolutions. Il y a de grands progrès en rouge. Ils sont plus complexes et avec de meilleurs potentiels de garde » juge Jean-Victor Kalt, chef du restaurant gastronomique éponyme à Erstein et à la tête d’une cave de 1 500 références dont 300 de vins d’Alsace. « C’est une belle initiative et un concept original ».

Car après la dégustation de 10 à 13 h, les participants avaient l’occasion de s’asseoir à la Grande tablée des diVINes, un alignement de 88 places pour y apprécier, salade de quinoa et taboulé, tartare et sashimi de truite, carré de porc gascon et pluma de cochon ibérique, le tout accompagné par les vins sélectionnés par les membres de l’association.

Rebond commercial

La Grande tablée se voulait aussi l’occasion d’entretenir le rebond de la dynamique commerciale enregistré en 2021. « Le chiffre d’affaires progresse de 8 % sur 2019. Les ventes au caveau et via notre site ont augmenté de 50 %. Les particuliers se font plaisir avec des crémants et des vins secs. La restauration redémarre bien en 2022 » se félicite Véronique Muré, au nom du domaine qu’elle dirige à Rouffach.

« Je n’ai jamais si peu vendu au caveau. Mais les autres circuits notamment l’export, parfois vers des pays inattendus comme l’Algérie, compensent. La forte hausse de prix des Bourgogne pourrait aussi donner une bonne carte à jouer aux vins d’Alsace à l’avenir grâce à leur rapport qualité-prix » poursuit pour sa part Céline Stentz, du domaine Stentz-Buecher à Wettolsheim.

A Ammerschwihr, Nathalie Freyburger fait elle aussi état d’une hausse du chiffre d’affaires du domaine Marcel Freyburger. « 10 %. Des groupes veulent vivre des moments sains, avec du contact humain » dit cette viticultrice dont les activités oenotouristiques sont le fer de lance. Pour l’été prochain, elle réfléchit à adapter son offre à un public jeune, ou exclusivement féminin, à organiser un concert de jazz et proposer du théâtre de rue.

L’association des diVINes n’est pas en reste. Elle prévoit, sans doute en juin, trois afterworks dans des bars à vins à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Cinq membres des diVINes seront présentes à chaque rendez-vous de 18 à 22 h.