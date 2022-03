Ampelidae créé un vin bio désalcoolisé tout en arômes de sauvignon blanc

Gilles de Ballardières : enlever la structure apportée par l’alcool (compensée ici par l’ajout de moût, apportant des sucres résiduels : 1,8 g/100 ml) et appauvrir la sensation de fraîcheur et d’acidité (rectifiée avec l’ajout d’arômes naturels de pamplemousse). Secrète, cette recette « permet de garder l’attaque vive du val de Loire » et de conserver la certification bio explique l’œnologue. Intérêt des marchés Lancée sur le millésime 2021, après trois années d’expérimentations, cette cuvée 'Brochet Zéro' est produite à hauteur de 100 hectolitres (soit 11 000 bouteilles). Présentée sur le salon Millésime Bio, cette étiquette répond à une demande croissante des marchés, allant de la réduction des consommations (pendant le Dry January, mais pas que) aux impossibilités ponctuelles (santé, grossesse…) ou permanentes (raisons médicales ou religieuses…) note Isabella Meuli - crédit photo : Alexandre Abellan (Vitisphere)