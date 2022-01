20 000 visiteurs attendus par le salon Wine Paris & Vinexpo Paris 2022

20 jours de son ouverture, le salon Wine Paris & Vinexpo Paris ne lâche rien. Et les représentants de la filière vin ne lâche pas l’évènement, maintenu du lundi 14 au mercredi 16 février à Paris. Réuni ce 25 janvier au syndicat des vins de Pays d’Oc IGP (domaine de Manse à Lattes), un aéropage de représentants nationaux et régionaux de la filière vin signe un manifeste (voir encadré) et affirme le besoin de cet évènement unitaire (réunissant les salons Vinexpo, Vinisud et Vinovision), alors que les conditions sanitaires s’améliorent (avec des levées de contraintes).

« Aujourd’hui, il n’y a pas de débat : le mois de février est la période ad hoc pour faire du commerce du vin » ajoute Stéphane Zanella, président du Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR), qui souligne que l’« on ne participe pas à un salon juste pour le plaisir, les entreprises qui sont là en tant qu’exposants en ont besoin. Aujourd’hui, on sort de deux ans de disette : le commerce s’est fait bon an, mal an, mais le salon a cette fonction de présenter ses produits à ses futurs clients et prospects. » Revenant aux fondements historiques de l’évènement, Jean-Martin Dutour, le président du salon Vinovision, rappelle que la recette originelle repose sur la tenue d’un rendez-vous à Paris en février. Dans la vallée du Rhône, « les familles production et négoce sont unanimes sur le maintien [du salon] » ajoute Philippe Pellaton, le président de l’Interprofession des Vins du Rhône (Inter-Rhône), qui indique « l’envie de sacraliser cette date de février [pour] se positionner dès le début d’année dans le cycle de vie du produit ».

Place-forte

Pour la filière française, l’enjeu de maintenir ce salon est de consolider « une place-forte de présentation de l’exhaustivité de l’offre viticole française à la période la meilleure pour réaliser des rencontres avec des acheteurs » explique Fabrice Rieu, le président du salon Vinisud. « Il ne faut pas sacrifier sur l’autel de la crise sanitaire des années de travail » abonde Rodolphe Lameyse, le directeur général de Vinexposium, organisant Wine Paris & Vinexpo Paris. Entendant les craintes de faible visitorat, notamment de négociants de Bordeaux (mais aussi de Bourgogne) qui demandent par précaution un report ou des baisses tarifaires, l’organisateur veut rester factuel et « mettre de la rationalité ».

20 000 visiteurs dans le viseur

« À ce stade, rien ne me laisse penser que le salon ne répondra pas aux attentes commerciales » Rodolphe Lameyse souligne ainsi la décrue pandémique actuelle des variants Delta et Omicron en France*, avec la levée des restrictions pesant sur l’évènementiel et les flux de visiteurs internationaux. Autre argument chiffré : la dynamique de préenregistrement des visiteurs. « On part de plus bas, mais le taux de croissance hebdomadaire des préenregistrements est supérieur à l’année nominale de référence (+30 %) » souligne l’organisateur, annonçant 7 000 visiteurs préenregistrés (à 55 % français), ce qui permet une projection de 20 000 visiteurs uniques pour le salon. Soit un repli de 30 % par rapport aux 29 000 visites de l’édition 2020, avec une prévision de 65 % de visiteurs français, le salon souligne que les acheteurs étrangers seront bien présents sur tous les réseaux commerciaux (avec un top 5 des préenregistrements Pays-Bas, Belgique, États-Unis, Grande-Bretagne et Canada).

Face aux exposants inquiets, « il ne faut pas mélanger la perception et la réalité. On a une demande forte depuis 3 semaines et la confirmation du salon. Il y a un besoin de commercialisation » martèle Rodolphe Lameyse, notant que « s’il y avait l’ombre d’un doute, le salon ne serait pas maintenu. On a été capable de reporter par le passé. On ne maintient pas parce que l’on est pris à la gorge, mais parce qu’il y a opportunité (avec le report de ProWein de mars à mai) et une demande (d’acheteurs). » Si l’organisateur reconnaît des défections parmi des exposants de poids (« sur les doigts de la main » et notamment du négoce bordelais), il affirme « être courageux, mais pas téméraire : on ne fait pas n’importe quoi ».

Je ne sais pas ce qu’est un bon salon

Si les organisateurs donnent fermement rendez-vous à la filière vin ces 14-16 février à Paris, ils soulignent que la qualité du visitorat importera plus que sa quantité. « Oui, on ne sera pas des conditions idéales. Je ne suis pas sûr que cela va être une grande réussite, mais on va tout faire pour que ça le soit » indique Christophe Bousquet, le président du Conseil Interprofessionnel du Vin du Languedoc (CIVL). Qui ajoute : « moi, je ne sais pas ce qu’est un bon salon. Ça fait 33 ans que j’en fais. La qualité du visitorat n’a rien à voir avec la quantité. On peut faire des salons où l’on fait 50 dégustations par jour et pas une seule vente. »

Pour juger de la réussite, ou de l’échec, de l’évènement, « on fera le compte à la fin » abonde Jacques Gravegeal, le vice-président délégué d’InterOc, pour qui « ce n’est pas le 17 février que l’on aura la réponse. Il va falloir un peu temps pour concrétiser les approches et actes commerciaux conclus. » Quant aux frileux, « les vignerons le savent, on prend un risque dès que l’on a une souche dehors. Nous avons l’habitude du risque. Le risque commercial que l’on prend est infime pour moi » ajoute Jacques Gravegeal, qui souligne que toute l’organisation « a confiance dans l’avenir. Si vous n’avez pas confiance dans l’avenir, il faut abandonner le métier ».

* : L’accès à la porte de Versailles ne sera possible qu’aux visiteurs et exposants munis d’un pass vaccinal. Seront obligatoires à l’intérieur le port d’un masque et le respect des gestes barrières (distances de sécurité, utilisation régulière de gel hydroalcoolique…). Les dégustations pourront se faire sans contrainte, à condition d’être statiques. Des référents et « brigades covid » veilleront au respect des conditions sanitaires.