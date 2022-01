« Dégustez en V.O ! Salon de Montpellier » décalé en mai 2022

L

a flambée des cas de Covid 19 continue de perturber l’organisation des salons provocant des reports en chaîne. Après Millésime Bio qui début janvier, a annoncé le report au 28 février-2 mars de sa prochaine édition initialement prévue du 24 au 26 janvier, c’est au tour du tout nouveau salon « Dégustez en V.O ! Salon de Montpellier » d’annoncer de nouvelles dates. « Cet événement était prévu les 6 et 7 mars au Corum de Montpellier. Il était impensable de le maintenir à ces dates, qui tombaient tout juste une semaine après Millésime bio », indique Jean-Philippe Granier, directeur technique de l’AOC Languedoc, organisateur de l’événement. La manifestation est donc reportée au 2 et 3 mai 2022.

196 exposants inscrits

« Finalement, ce décalage n’est pas plus mal. Ça nous laisse un peu plus de temps pour organiser cette première édition. Qui plus est, le printemps est une belle saison pour accueillir des visiteurs à Montpellier, les balades dans les vignes seront plus attrayantes », poursuit le directeur. L’annonce de ce report n’a pour le moment pas entrainé de vague d’annulations : seulement deux vignerons ont annulé leur inscription, alors que 13 nouveaux vignerons ont confirmé leur participation. « Nous avons 196 inscrits à ce jour : des vignerons, caves coopératives et négociants du Languedoc-Roussillon et du Sud-Ouest. On devrait atteindre 220 à 250 exposants, notre jauge maximale. Et du côté des visiteurs, essentiellement des cavistes, nous avons des échos très positifs. Ils sont contents de revenir en Languedoc-Roussillon et comptent y faire des achats pour compenser les volumes qu’ils ont perdus dans d’autres régions suite au gel ». Les organisateurs attendent 1500 à 2000 visiteurs professionnels.

Organisées au Corum, en plein centre de Montpellier, les deux journées de Dégustez en V.O ! seront consacrées aux rencontres avec les acheteurs professionnels, avec un riche programme de conférences, dégustations et master classes. Un symposium sur les cépages patrimoniaux occitans (Sud-Ouest, Roussillon, Languedoc), animé par Marc Médevieille, grand connaisseur de l’histoire des vins de la région, viendra clôturer ces deux journées.





