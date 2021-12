Dégustez en VO, le nouveau salon des vignerons d'Occitanie

P

our pallier la disparition de Vinisud, l’AOC Languedoc lance un nouveau salon : Dégustez en VO- Salon de Montpellier aura lieu les 6 et 7 mars au Corum de Montpellier. « Avec la fin de Vinisud, beaucoup de vignerons se sont sentis orphelins. Tous n’ont pas la dimension pour aller à Wine Paris. Il manquait une manifestation à taille humaine, implantée en région, pour les acheteurs, qui appréciaient de venir chez nous afin de rencontrer les vignerons et visiter leurs vignobles », indique Jean-Philippe Granier, directeur technique de l’AOC Languedoc.

Investir les lieux historiques de Montpellier

Le projet de relancer un salon local a séduit Mickaël Delafosse, président de la Métropole, cette initiative s’inscrivant parfaitement dans le projet qu’il a récemment dévoilé de faire de Montpellier la capitale du vin. Le maire de Montpellier a donc insisté pour que la manifestation se tienne, non pas au parc des expositions, mais au Corum de Montpellier, palais des congrès au cœur même de la Ville de Montpellier. « Les syndicats d’appellation, interprofessions et les vignerons pourront ainsi investir les lieux historiques de la ville pour des animations en soirée pour les acheteurs. Des facilités seront accordées par la Métropole aux visiteurs avec la création d’un pass donnant accès aux parkings et au tram pour se déplacer facilement en ville », précise Jean-Philippe.

Tarif unique à 700 € HT

Ce salon, qui est également soutenu par la Région Occitanie, le Département de l’Hérault et le CIVL, est ouvert à tous les producteurs et négociants d’Occitanie. Comme pour Millésime bio, tous les exposants seront logés à la même enseigne avec un stand identique pour tout le monde pour "éviter la débauche de moyens dans les stands », pour un tarif unique de 700 € HT pour les deux jours. Le 5 mars, veille de l’ouverture, un symposium sera consacré aux cépages patrimoniaux avec des spécialistes du sujet. Le 8 mars, au lendemain du salon, des visites seront organisées dans le vignoble à l’intention des acheteurs et journalistes, pour les imprégner de la culture, du patrimoine et de l’art de la région.

Pour la première édition, les organisateurs visent 1500 à 2000 visiteurs professionnels et 250 exposants. A ce jour, 150 exposants sont d’ores et déjà inscrits, majoritairement du Languedoc-Roussillon. Les vignerons du vignoble du Sud-Ouest sont encore peu nombreux, le salon les attend !