Rouge Frigo, le vin rouge Ã  consommer frais comme un rosÃ©... ou une biÃ¨re

quot;Rouge frigo" est un vin rouge des côtes du Rhône qui ne se consomme pas comme les autres. Derrière son packaging original, il invite le consommateur à sortir de ses habitudes de consommation des vins rouges : son étiquette indiquant ostensiblement de le « mettre au frais » pour l’apprécier.

La maison rhodanienne Brotte, l’a élaboré spécifiquement en ce sens, « avec un schéma de vinification dédié, sur lequel nous travaillons depuis deux ans et qui intègre 20 % de raisins blancs », annonce Thibault Brotte, le directeur commercial de la marque Rouge Frigo.

Il résume la naissance du projet sur la base d’un constat simple, « les vins rosés, blancs, la bière, les cocktails… toutes les boissons qui sont servies fraîches voient leur consommation croître, alors que celle des vins rouges traditionnels est en perte de vitesse. Nous pensons qu’il est possible, avec un vin rouge plus adapté, d’aller sur le terrain de ces consommateurs et des moments de consommation réservés à ces boissons ».

Profil produit

Plus adapté veut dire plus frais, à servir entre 8 et 10°C. Cela implique une parfaite adéquation organoleptique du produit à ces conditions de service. « Ce n’est pas juste un coup marketing avec un côtes du Rhône rouge standard remaquillé et servi frais, car le froid exacerbe le côté tannique et diminue l’expression aromatique. Nous avons donc élaboré ce profil spécifique, sans tanins et très expressif lorsqu’il est frais », valide Laurent Brotte.

Commercialisé pour la première fois cette année, Rouge Frigo sera disponible à l’occasion des foires aux vins de printemps dans de multiples enseignes de grande distribution françaises, sans promotion autre que la particularité du produit.

Pour ce premier millésime, 800 hl (10 0000 bouteilles) ont été vinifiés spécifiquement pour ce profil, décliné en "Red Fridge" pour les marchés export. « C’est un volume raisonnable que nous écoulerons sans trop de problèmes. C’est une année-test qui nous permettra de situer le potentiel de ce produit », note Thibault Brotte.