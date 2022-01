V

Lisa Perrotti-Brown : Je ne dirais pas qu'il y a un vide. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'ambiguïté sur ce qui constitue un business model "impartial" concernant la façon dont les revenus sont créés.

Ils deviennent plus subtils, c'est sûr. Il fut un temps où vous saviez exactement qui acceptait de l'argent des établissements vinicoles et des entreprises liées au vin, car c'était sous la forme d'une simple publicité. Par exemple, vous pouviez voir la publicité d'une winery dans un magazine sur le vin, qui comportait également des critiques de ce domaine. Vous pourriez décider vous-même si cela était acceptable. Aujourd'hui, de nombreux consommateurs ne savent tout simplement pas quel type d'offres se déroulent dans les coulisses de nombreuses critiques de vins.

Je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit ou juger les décisions commerciales d'autres publications, mais je sais qu'il y en a qui facturent leur dégustation des vins. D'autres prennent d'énormes sommes d'argent auprès de wineries pour qu’elles participent à leurs événements. Certains proposent même aux distributeurs un aperçu en avant-première des notes s'ils souscrivent à un abonnement secret et ultra cher. Tous ces conflits d'intérêts érodent la confiance que les consommateurs avaient l’habitude d’accorder aux critiques de vin.

Absolument !

J'ai simplement senti qu'il était temps que je passe à la création d'une publication où j'avais le contrôle sur les décisions commerciales. Je continue d'avoir le plus grand respect pour le talent des critiques de Robert Parker Wine Advocate et d'autres publications et je leur souhaite tout le meilleur.

Johan Berglund vit en Suède, c'est donc notre connexion suédoise. Notre petit groupe d'actionnaires préférerait rester anonyme, mais je peux dire qu'ils sont tous des amateurs de vin sans intérêt financier dans l'industrie du vin. Dans leurs divers domaines du droit, du marketing de marque, du développement de produits, etc., ils ont été incroyablement utiles et solidaires.

Non. Nous ne nous précipitons pas pour embarquer d'autres personnes. Il faudra du temps pour trouver les bonnes personnes. Nous recherchons des dégustateurs extraordinaires avec une expertise régionale et les plus hauts standards éthiques. Et nous recherchons un engagement à long terme, car nous avons l'intention d'impliquer d'autres critiques majeurs en tant qu'actionnaires. Une partie de la philosophie de cette publication est que la grande majorité des actions appartienne à ses critiques et qu'elle est contrôlée par les personnes qui y contribuent.

Je suis actuellement entre Londres et Bordeaux. Je travaille sur des dossiers conséquents sur le millésime 2019 à Bordeaux, avec des rétrospectives sur d'autres millésimes et des dégustations verticales de certains châteaux. Ma couverture des vins de la Napa est également dans les tuyaux. Ensuite, Johan Berglund et moi serons à Bordeaux pour les primeurs cette année [NDLA : du lundi 25 au jeudi 28 avril], ce qui coïncidera avec le lancement de TheWineIndependent.com.

Toutes nos critiques comprendront un commentaire de dégustation clairement écrite, décrivant le style, le caractère et la qualité des vins ainsi qu'une note, en utilisant le système de 100 points. Les notes restent un outil important. Ils aident les consommateurs à comprendre où un vin se situe qualitativement parmi ses pairs. Cependant, ils ne disent rien sur le style ou le caractère d'un vin. Une note peut vous orienter vers un vin exceptionnel, mais comment savez-vous que vous allez l'aimer si vous ne savez pas à quoi il ressemble ?

Même les buveurs de vin novices savent ce qu'ils aiment, mais notre industrie ne les aide pas à trouver les vins qu'ils veulent, au contraire. Pour un consommateur, de nombreux commentaires de dégustation paraissent énigmatiques. Par exemple, de nombreuses descriptions de vins ne mentionnent même pas le corps relatif ou l'alcool, qui sont des facteurs importants pour les consommateurs. Par conséquent, le rapport corps/alcool sera l'un de nos nouveaux filtres. Donc, si quelqu'un sait qu'il ne cherche que des vin légers et moins alcoolisés, il peut filtrer les résultats sur notre site web pour n'afficher que ces vins. Instantanément, la recherche de l'acheteur de vin devient plus facile.