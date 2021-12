Du vin au cannabis pour détendre la commercialisation des vins de Bordeaux

S

i le cannabis est connu pour ses effets relaxants, il semble tendre une partie du vignoble. Lancée ce premier février sur la plateforme de levée de fonds KissKissBankBank, la cuvée « Burdi W » a dépassé en un jour son premier palier (3 500 €), vendu son premier tirage (500 bouteilles) et reçu son premier article dans la presse nationale (20Minutes). Pour un château de Bordeaux, lancer une cuvée "Burdigala Wine" passerait inaperçu, mais comme il s’agit ici de lire "Burdigala Weed", l’effet est tout autre. Intéressant les consommateurs, cette innovation tend déjà les nerfs de certains opérateurs du vignoble qui voient d’un mauvais œil cette nouvelle Boisson Aromatisée à Base de Vins (BABV).

Ne sentant pas le soufre (sans sulfites ajoutés oblige), le premier vin français aromatisé au cannabis sent bien la fumée. La cuvée étant produite à partir d’une cuvée de petit verdot venant du vignoble bordelais, « j’ai déjà reçu des appels qui n’étaient pas sympathiques. Il faut dire ce qu’il en est : il s’agit de vin au cannabis. L’étiquette précise bien qu’il s’agit d’un BABV » indique Raphaël de Pablo, qui lance la marque Burdi W avec un autre entrepreneur (souhaitant rester anonyme, comme le château bordelais ayant fourni ses vins).

Monde du vin fermé

Exploitant du chanvre en Gironde (la Ferme Médicinale, dont l’adresse n’est pas communiquée par crainte de vols), Raphaël de Pablo n’a aucune difficulté à expliquer son travail sur des semences réglementées, dont les concentrations en cannabidiol (CBD) et tétrahydrocannabinol (THC) sont inférieures à 0,2 % (conformément à la législation). Mais Raphaël de Pablo sait bien qu’il va être montré du doigt, « entre le monde du vin qui est très fermé et celui du cannabis qui a une mauvaise image… Certains peuvent dire que l’on donne une mauvaise image aux vins de Bordeaux, mais on ne peut pas dire que c’est de notre faute si les vins de Bordeaux ne se vendent pas… Nous arrivons au contraire au bon moment pour dynamiser leur image. »

Pour apaiser les critiques (et l’incrédulité, certains pensant à un poisson d’avril), la gamme « Burdi W » s’appuie sur la dégustation de sa première cuvée par les célèbres consultants Alain Raynaud et Michel Rolland. L’enjeu étant de retirer la mauvaise image qui colle au cannabis pour évoquer les effets relaxants du chanvre (ou cannabis en latin). « C’est une bouteille à partager, du jamais vu pour ceux qui n’ont jamais goûté de CBD. Avec un effet relaxant et un goût, une odeur qui sont peu communs dans leur complexité » rapporte Raphaël de Pablo, qui a le souvenir de dégustations à l’aveugle particulièrement surprenantes.

Cible commerciale

Préparant une commercialisation essentiellement en ligne (la construction d’un site de e-commerce étant un objectif du crowdfunding en cours), l’entrepreneur cible les « personnes ne connaissent pas cannabis, où celles le connaissant (comme 30 % des Français) et voulant le faire découvrir à leurs parents (et grands-parents). Cette bouteille permet d’ouvrir la discussion » souligne Raphaël de Pablo.

Soumise à un secret de fabrication, la recette de cette première cuvée serait issue d’une « ancienne recette, qui n’est pas si facile que ça en termes de dosages » esquisse l’entrepreneur, qui indique que l’idée de cette cuvée est née à la lecture d’un article de Science et Avenir sur la consommation de vin au cannabis par des tribus gauloises. « Si on l’a fait avant, pourquoi ne pas le faire maintenant ? Il y a un énorme marché » indique Raphaël de Pablo. Une vision partagée par la bodega espagnole Santa Margarita, qui a lancé sa cuvée Winabis en 2019 (cliquer ici pour en savoir plus).