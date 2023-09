A côté de Millésime Bio, une fête du vin bio pour le grand public

Le salon de référence des vins bios attend une nouvelle augmentation de son nombre de visiteurs. SudVinBio accompagne sa tenue d'évènements de découvertes des vins bios pour le grand public, au coeur de la ville.

’était dans les tuyaux depuis quelque temps et SudVinBio, organisateur du salon Millésime Bio, vient de confirmer la nouveauté de l’édition 2024 à venir. « Pour la première fois, en marge de Millésime Bio, SudVinBio offre au grand public une série d’événements organisés dans la métropole de Montpellier, du 27 janvier au 3 février 2024 », valide un communiqué. Comme précédemment, une jauge de 1500 exposants est fixée, alors que l’organisation souligne avoir limité à 3% l’augmentation du tarif d’inscription malgré l’inflation. « Un mois après l’ouverture des inscriptions le 21 juin, le salon était déjà quasiment plein », explique le directeur de SudVinBio Olivier Goué. Un renouvellement d’au moins 15% des exposants est garanti par l’organisation chaque année, basé sur un système de liste d’attente, « où les premiers inscrits sont les premiers servis », poursuit le directeur.

En partenariat avec la ville, la CCI de l’Hérault et l’office du tourisme, la semaine de fête du Vin Bio se déroulera donc en parallèle du salon chez cavistes, bars à vin et restaurants de Montpellier et son agglomération « qui mettront en avant leurs sélections de vins bio auprès du grand public », poursuit Olivier Goué. Les participants qui arpenteront plusieurs points de cette fête seront même récompensés de bouteilles ou cadeaux en lien avec le salon. Une campagne de communication et d'affichage sera dédiée à cette fête, et amplement relayée grâce au partenariat avec l'office de tourisme et la ville. De même, « une conférence sur le vin bio sera programmée dans le cadre de l’Agora des savoirs », un cycle de rencontres autour de la science et la connaissance organisée tout au long de l’année par la ville de Montpellier, temps fort de la vie culturelle et scientifique de la ville.

Vrac et biodynamie

Après avoir célébré les 30 ans du salon « avec une édition exceptionnelle en 2023 ayant réuni 10 000 acheteurs, 2024 promet beaucoup avec des visiteurs professionnels encore plus nombreux », se réjouit Nicolas Richarme, président de SudVinBio, qui attend pour cette édition 11 000 visiteurs professionnels. Affirmant sa volonté « de s’adresser aux consommateurs en portant un message positif sur le bio », il souligne la responsabilité liée à la notoriété d’un tel salon, « dont celle de prendre notre part dans l’éducation des consommateurs au vin bio ». D’où cette volonté de lier à présent le grand public à ce salon destiné aux professionnels.

Millésime Bio constitue aujourd’hui « la plus grande place de marché au monde pour les vins et alcools bio », souligne encore Nicolas Richarme, et attire « 20 % de visiteurs internationaux couvrant les grands pays consommateurs (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Europe du Nord) mais aussi les marchés d’Europe de l’Est ou d’Asie-Pacifique », poursuit l’organisation du salon. 20% d’étrangers garnissent également les rangs des exposants, avec un quota de 30 à 35% d’exposants de la région Occitanie, le reste étant issu des autres régions françaises. Comme en 2023, un coup de projecteur sera porté sur les exposants producteurs de vrac, identifiés sur l'application du salon, et bénéficiant de plus d'un espace dédié dans l'oenothèque, enrichi d'annonces complètes d'offres vracs disponibles auprès des producteurs présents.

Autre fait remarquable de l’édition à venir de Millésime Bio, un autre espace aménagé dans l’œnothèque, pour déguster librement « une sélection de vins certifiés Demeter ou Biodyvin, les deux grands labels de la biodynamie qui intègrent tous deux les principes de l’agriculture biologique dans leurs propres cahiers des charges », décrit un communiqué. L’ouverture de cet espace coïncide avec le centenaire des 8 conférences données en 1924 à un groupe d’agriculteurs par Rudolf Steiner, fondateur de ce courant de croyances lié à l’anthroposophie. Cet espace de dégustation sera également agrémenté de vins autrichiens « en l’honneur du philosophe autrichien qui a fait germer la biodynamie », poursuit un communiqué de SudVinBio. Disposant d'un coin dédié lors de l'édition des 30 ans, les jeunes vignerons regagneront cette année les rangs habituels des exposants, tout en étant signalés sur le listing des exposants.