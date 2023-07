Refus des assureurs de couvrir les pertes du mildiou :

F

in de non-recevoir. Accueillis ce jeudi 27 juillet en fin de journée par le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, les assureurs ferment unanimement toute discussion sur la prise en charge des dégâts viticoles de mildiou dans les contrats MultiRisques Climatiques (MRC) au titre d’aléas exceptionnels (notamment les abats d’eau empêchant tout traitement phyto, comme le demande la filière vin). « Les conditions générales du contrat MRC sur récolte, qui respectent un cahier des charges réglementaire, sont très claires » explique Franck Le Vallois, le directeur général de la fédération française des assureurs (France Assureurs), qui précise que seuls les dommages directs d’un aléa climatique peuvent être couverts (voir encadré pour l’entretien complet).

Le porte-parole des assureurs détaille ainsi que « sont couverts les dommages directs causés par l’excès d’eau et l’humidité excessive. L’excès d’eau correspond à un cumul de précipitation générant des dommages directs : fissures de grains, chutes de grappes, asphyxie racinaire… L’humidité excessive est définie comme une humidité relative de l’air trop importante, de nature à générer la germination sur pied des céréales à paille. » Cette sinistralité ne concerne donc pas le vignoble.

Exclusion des dégâts sanitaires

Se basant sur la réglementation de la nouvelle assurance climatique (en vigueur depuis ce premier janvier 2023), Franck Le Vallois ajoute que « le contrat MRC ne couvre pas la perte de récolte liée au mildiou. D’autant plus que ses conditions générales prévoient l’exclusion des dommages causés par des maladies. Le cahier des charges réglementaire qui s’impose à tous précise également que les conséquences de l’inefficacité d’un traitement ou de l’incapacité à traiter ne sont pas prises en charge. Le mildiou ne rentre donc pas dans le cadre du cahier des charges réglementaire, qui a fait l’objet de discussions approfondies avant d’être adopté. »

C’est un rendez-vous manqué dans les grandes largeurs

« Leur position va créer une catastrophe. Ça va être dévastateur. C’est un rendez-vous manqué dans les grandes largeurs » s’étrangle Joël Boueilh, le président des Vignerons Coopérateur, rapportant que les vignerons sont à dans tout le grand Sud-Ouest (à Bergerac et Bordeaux, en Gascogne, dans le pays basque…). Pour le viticulteur gascon, « les assureurs ont unanimement décidé de faire un grand bras d’honneur à tout le vignoble ! Ils sont désespérants, totalement hors-sol et déconnectés de ce qui se passe sur le terrain. »

La déception de Joël Boueilh est à la hauteur de sa défense passée de l’assurance récolte. « Ils tuent instantanément le contrat assurantiel. La solidarité nationale n’existera pas » fulmine le coopérateur de Saint-Mont (Gers), pointant qu’« avec le nouveau système assurantiel qui se met en place, aujourd’hui c’est la reconnaissance de l’aléas climatique par l’assureur [NDLR : avec une prise en charge de 20 à 50 % de perte de récolte] qui déclenche la solidarité nationale [NDLR : au-delà de 50 % de dégâts]. Y compris pour les non-assurés. » De quoi remettre en cause l’idée même d’assurance pour Joël Boueilh, qui est couvert par un contrat depuis son installation depuis 30 ans. Pour lui, les assureurs « ne seront pas surpris que les gens considèrent qu’ils ne servent plus à rien. Ils sont là pour encaisser les primes d’assurance et sont aux abonnés absents pour le mildiou. C’était l’occasion pour les assureurs de montrer qu’ils sont là et ils privilégient la logique financière. Qu’ils soient tranquilles, ils n’auront bientôt plus personne à assurer. »

Cadre fermé

Pour Franck Le Vallois, il ne peut y avoir des débats en dehors de la loi : « le cahier des charges s’inscrit dans le cadre de la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2023. On ne peut pas le détourner de ses objectifs et indemniser un risque qui n’est pas couvert. » Le directeur de FranceAssureurs reconnaît cependant que « la situation est problématique voire catastrophique pour de nombreux viticulteurs, en raison des conditions météorologiques favorables au développement du mildiou ». Seule ouverture des assureurs, dans le cadre plus global du changement climatique, ils « sont prêts à participer à des travaux de réflexion » évoque Franck Le Vallois, citant l’une des solutions partagées hier avec le ministre « consisterait à faire jouer le fonds national agricole de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux (FMSE) ».

Évoquer le FMSE revient à botter en touche pour Joël Boueilh : « bon sang ça sert à quoi de s’assurer ? » Le président des Vignerons Coopérateurs ajoute que l’approche des assureurs va à rebours des engagements agroécologiques dans le vignoble. « Les vignerons certifiés bio et HVE (Haute Valeur Environnementale) engagés dans des démarches d’amélioration de l’impact environnemental seront morts demain : ils font l’effort d’optimiser leurs traitements et ne vont quasiment rien récolter cette année. La prime est donnée à tous ceux qui ont traité tant qu’ils ont pu, sans se soucier de l’environnement » regrette Joël Boueilh. Et de conclure : « c’est un bras d’honneur, ils nous disent de nous débrouiller, ce n’est pas de notre ressort. Je n’imaginais pas une seconde qu’ils auraient cette réponse. »