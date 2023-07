Un anti-mildiou de la vigne en moins avec la fin du Métirame

VignerondeRions

Le 20 juillet 2023 à 08:09:26

Signaler ce contenu comme inapproprié

C'est top, c'est pas tant les propriété anti mildiou du métirame qui vont poser problème. Cumulé avec la fin des IBS, il n'y a plus un seul produit anti black rot efficace... L'année prochaine, ou une suivante on fera des articles sur l'épidémie de black rot inédite, qu'on n'aura pas réussi à contenir. On va réussir à flinguer définitivement une profession. Continuons