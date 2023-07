Pour l’interprofession des vins du Languedoc,

U

n regret et un taquet. « Malgré le dialogue entrepris avec les présidents de Corbières et Fitou, ces deux appellations ont préféré céder aux illusions de l’individualisme » déclare Christophe Bousquet, le président du Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) lors de son assemblée générale du 4 juillet dernier à Narbonne (Aude). Des défections s’ajoutant à une campagne de distillation de crise, un repli des ventes en France et à l’export… Mais, « dans cette période agitée, je ne vois pas les prochains mois comme une menace, mais bien comme une opportunité : celle de renforcer le CIVL autour d’un collectif d’AOP et d’IGP dynamiques, engagées et valorisées sous la bannière “vins AOP du Languedoc” ou “IGP Sud de France” » indique le vigneron audois.

Dans un communiqué relevant que 7 appellations* ont augmenté leurs Cotisations Volontaires Obligatoires (CVO) « pour la première fois depuis près de 20 ans afin de soutenir la stratégie du CIVL », Christophe Bousquet pointe que « l’interprofession est plus qu’une confédération, plus qu’une simple addition des appellations qui la composent. Elle est bâtie sur un principe de solidarité et sur la mutualisation des moyens au service d’un collectif. »

Assurer la pérennité de la filière

Esquissant un bilan à mi-mandat de Christophe Bousquet, le communiqué du CIVL évoque notamment « le renforcement du département économie » pour « éclairer les choix de communication collective, mais également les orientations des opérateurs afin d’assurer la pérennité de la filière ». Et Christophe Bousquet d’indiquer que « l’enjeu est essentiel. Ces réflexions vont nous permettre de mettre en lumière les tendances du secteur, d’identifier les opportunités et les défis émergents ». Nul doute que les Metteur en Marché Direct souhaiteraient être moteurs dans ces débats, mais ils restent pour l’instant dans les regrets… et taquets.

* : Les appellations Languedoc, Cabardès, Malepère, Boutenac, La Livinière, Terrasses du Larzac et La Clape.