Le Minervois fait sa vie sans le CIVL

« Quitter le CIVL ne nous a pas changé la vie ». C’est ainsi que Philippe Coste, président de l’ODG Minervois, résume l’année 2021 au cours de laquelle, le syndicat s’est réorganisé suite à son départ du CIVL. Une expérience que Philippe Coste n’était pas mécontent de partager avec ses « amis de Corbières et Fitou », présents à cette AG, et qui eux aussi, ont annoncé leur départ de l’interrpofession..

Le syndicat s’est organisé pour prendre en charge deux fonctions jusqu’ici confiées à l’interprofession : la gestion économique et la communication. Le suivi des contrats est désormais réalisé en interne par le personnel en place. Pour les DRM, le syndicat a passé un accord avec les douanes pour une extraction non nominative des DRM des producteurs. Pour les contrats, n’ayant plus accès aux contrats interprofessionnels dématérialisés, l’ODG a mis en place son propre contrat, pour le moment uniquement sur papier, mais il réfléchit avec France Agrimer à une prochaine dématérialisation.

Hausse de 1,5 €/hl de la cotisation

Concernant la communication, une hausse de 1,5 €/hl de la cotisation syndicale, qui est portée à 4,85 €/hl, a été votée lors de l’AG. Elle s’appliquera sur les revendications à partir du millésime 2021. « Cette augmentation sera exclusivement dédiée à notre budget communication qui avoisinera les 300 000 € », précise Philippe Coste. Un programme d’actions visant à développer la notoriété de l’appellation et de son collectif a été présenté, avec trois axes forts :

renforcer l’image de l’appellation auprès de la population locale à travers le festival Les Tastes en Minervois une présence accrue dans les médias grâce à la montée en puissance des relations presse et relations publiques une forte présence sur Wine Paris, avec un stand dédié et la participation de 18 vignerons (contre 5 lors de la précédente édition).

Autre piste de travail évoquée lors de l’AG : la hiérarchisation de l’appellation avec le projet de création de 4 dénominations géographiques complémentaires (DGC) : Cazelles, Laure, La Caunette et Terrasses de l’Argent Double. Ce schéma a été validé par le comité national des AOP vins le 19 novembre dernier. Reste à définir les critères de détermination de ces zones et àmener tout le travail d’enquête préalable à la reconnaissance officielle de ces quatre DGC.