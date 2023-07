Le photovoltaïque, pari vigneron face aux aléas climatiques

S

oixante personnes environ ont fait le déplacement sur la parcelle pour prendre connaissance du deuxième projet agrivoltaïque sur vigne de l’entreprise Sun’Agri ce 11 juillet au domaine de Besombes, sur une surface de 2,7 hectares à Claira (66). « L’inauguration s’est très bien passée ! raconte enthousiaste Damien de Besombes, viticulteur sur le domaine éponyme, La majorité des viticulteurs présents étaient originaires de l’Aude, mais une viticultrice s’est tout de même déplacée de Bordeaux pour voir le dispositif ! »

Le projet initié en 2019 est désormais implanté sur 2,7 hectares d’une parcelle de sauvignon blanc et de cinsault sur les 60 hectares conduits en agriculture biologique. « Je n’avais jamais travaillé ces cépages, déclare le viticulteur, pour moi ce projet est la fusion de ce en quoi je crois : la tradition et l’innovation. » Il ajoute : « Je suis en train de voir mes vignes mourir de soif ! Cette année plus encore que les autres, c’était un gros pari de planter, mais je pense que l’agrivoltaïsme est le futur de l’agriculture. Ce que je recherche c’est du confort dans la production de mes raisins sur cette parcelle. » En effet l’ombre apportée par les panneaux limitent le rayonnement, l’échaudage, et permettent une meilleure gestion de l’eau, dans un contexte de restriction. De plus, le viticulteur compte mécaniser toutes les actions d’entretien de la vigne.

Priorisation des besoins de la vigne

« La construction du projet sur site se déroule sur quatre à cinq mois, explique Jonas Dubois, chef de culture chez Sun’Agri, Une armature métallique constituée de pieux battus enfoncés sur 2 mètres est montée. L’implantation des panneaux se fait sur l’axe Nord-Sud pour capter la position du soleil sur l’axe Est-Ouest. Nous vendons le pilotage de ces panneaux ». Ce pilotage par algorithme prend en considération les besoins de la culture et les demandes spécifiques du viticulteur : « Le premier motif c’est de protéger la vigne. Les panneaux s’effacent donc davantage au printemps pour favoriser la pousse et ils commencent en été à faire du tracking (positionnement des panneaux solaires selon la meilleure inclinaison possible). »

Le dispositif permet la création d’ombre au sol, limitant ainsi l’évapo-transpiration. L’entreprise a pu noter l’apparition d’enherbement dans l’inter-rang sous ombre. « Nous pouvons donc envisager une redynamisation des sols. L’objectif, c’est de lisser les aléas climatiques sur 30 ans. En atténuant la violence des phénomènes climatiques violents que l’on connaît depuis quelques années déjà », explique le chef de culture.

Les relevés mesurent jusqu’à - 4°C sous les persiennes durant l’été 2022, mais -10°C sur les sols et surfaces en ensoleillement direct. On a également mesuré +1,5°C en période de gel sous les vignes couvertes. Les équilibres du vin sont aussi mieux préservés : -1,5° d’alcool, et un gain d’1 % d’acidité totale.

Investissements et revente d’energie

Comptez entre 800 000 et 1 million d’euros/ha pour l’installation. Damien de Besombes a décidé de ne pas prendre de part dans le projet de construction du projet. Le projet est cofinancé par deux investisseurs privé et public : Râcines (RGREEN INVEST) et l’Association Régionale de l’Energie et du Climat Occitanie (AREC). L’énergie produite sera directement revendue à Enedis.

La présentation a été accompagnée d’une conférence autour de l’impact du changement climatique, les participants ont pu assister à la présentation en avant-première des résultats terrains de Sun’Agri, et d’une dégustation comparée des premiers vins agrivoltaïques. Crédit photo : Domaine de Besombes