Une belle vendange annoncée dans la Loire

’est un outil précieux pour l’économie de la Loire viticole. Depuis 2019, un observatoire des rendements a été créé par l’interprofession pour ajuster au mieux les besoins des marchés et les rendements annuels des AOC demandés à l’Inao. Il s’appuie sur des remontées du terrain de quelque 230 techniciens et chefs de culture.

Arrêtées au 1er juillet, les données sont forcément dépendantes des conditions météo des deux mois estivaux, mais à 2 ou 3 hl près, la fiabilité est au rendez-vous. “Si on voulait vraiment être plus juste, il faudrait le refaire en août, mais il n’y a plus beaucoup d’enjeu à ce moment-là”, souligne Marie Gasnier, directrice de la prospective à Interloire.

Pour ce millésime 2023, la vigne s’annonce généreuse tout au long de la Loire. “On serait entre 2018, qui était le millésime le plus important en volume des 15 dernières années et 2020. Sachant que les relevés ont été faits fin juin, et qu’ils ne prennent évidemment pas compte des possibles épisodes de grêle ou une grosse sécheresse potentielle. Pour l’heure, la situation hydrique est plutôt favorable”, poursuit Marie Gasnier.

Concrètement, le cabernet franc afficherait quelque 55 hl/ha dans la zone de Saumur Champigny ; le chenin, autour de 60 hl/ha en tranquille à Vouvray ; plus de 65 hl/ha en bulles. Quant au sauvignon, il serait autour de 55 hl/ha en AOC Touraine.

On devrait avoir du volume

“Globalement, on devrait avoir du volume, ce qui ne pose pas de problèmes, bien au contraire. On a des marchés qui sont porteurs, on a besoin de refaire des stocks, et de jouer sur les outils (réserve interprofessionnelle, VCI) pour faire face à un épisode de gel prochain”, analyse Marie Gasnier.

En attendant, le sujet qui anime les conversations dans les vignes est surtout lié à la pression maladie. “Cette année, la Loire a tout connu : oïdium, mildiou, rot brun. Les vignerons ne doivent pas encore relâcher la pression jusqu’à véraison. Ensuite, il faudra protéger le haut du feuillage pour conserver une bonne photosynthèse, eu égard aux volumes potentiels”, résume Xavier Besson, technicien vigne chez LVVD. Quant aux dates de récolte, il les situe clairement dans une année précoce : fin août pour le tout début, les bulles notamment, et tout début septembre pour les premiers tranquilles. A l’image de 2022.