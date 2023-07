InterLoire applaudit le retour des vins de Bourgueil

«

Bourgueil est une appellation historique de la Loire, avec de grands terroirs. Les vignerons et négociants regroupés au sein d’InterLoire ont voté à l’unanimité le retour de l’ODG de Bourgueil au sein de notre interprofession, avec émotion et enthousiasme. Les vignerons de Bourgueil présents lors de notre assemblée générale, dont le président de l’ODG Jean-Luc Duveau, ont été chaudement applaudis », confie Lionel Gosseaume, président d’InterLoire.

Lors de son assemblée générale à Blois le 28 juin, l’interprofession ligérienne a entériné le retour de Bourgueil dans ses rangs, suite à la décision des vignerons de l’ODG le 31 mars. « Un signal fort pour l’unité de la famille des vins du Val de Loire, et un marqueur de la bonne santé de notre collectif, qui va bien au-delà de la dimension économique », souligne Lionel Gosseaume.

3 000 opérateurs

Fédérant aujourd’hui près de 40 AOC de Loire, une IGP et environ 3 000 opérateurs, InterLoire a levé en 2022 4,4 M€ de cotisations interprofessionnelles (-2% par rapport à 2021, en lien avec des volumes de récoltes en légère baisse) et affiche un résultat net de plus de 42 000 €. L’interprofession a consacré en 2022 plus de 40% de son budget à la communication. « Nous avons mis en place un groupe de travail pour être encore plus efficace à l’export, avec notamment des opérations mutualisées entre plusieurs AOC. Nous menons aussi des réflexions sur notre politique de communication. Depuis la réforme d’InterLoire en 2016, l’interpro ne communique plus sur les vins de Loire sur le marché français. Mais aujourd’hui certains responsables d’AOC souhaitent qu’InterLoire intervienne aussi dans la promotion des vins ligériens en France », explique Lionel Gosseaume.

Le président d’InterLoire, qui achève son mandat en fin d’année, a aussi à cœur de poursuivre les réflexions sur l’image des vins de Loire. « Nous avons fait réaliser une étude par l’expert en marketing George Lewi, qui estime que nous devons communiquer sur le mot Loire, et non Val de Loire, et renforcer la montée en gamme de nos vins, indique Lionel Gosseaume. Nos enquêtes de marché montrent déjà que nos ventes se développent sur les segments premiums et au-delà. Nous allons suivre les préconisations de M. Lewi pour faire évoluer le positionnement stratégique des vins de Loire ».

Jean-Luc Duveau et Lionel Gosseaume lors de l'AG d'Interloire. Photo : Interloire.