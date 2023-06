Un registre international répertorie désormais les vieilles vignes dans le monde

D

epuis quelques années, la contribution des vieilles vignes en termes de diversité génétique et de biodiversité, de résistance à des conditions climatiques en évolution, de développement durable et d’expression du terroir est de plus en plus reconnue. Mais il manquait un outil pour les répertorier et permettre aux professionnels et aux consommateurs de les identifier facilement. C’est désormais chose faite grâce à un nouveau site internet – www.oldvineregistry.org – développé à partir des archives créées par l’équipe de jancisrobinson.com et appuyé par un financement accordé par la société californienne Jackson Family Wines.

Assurer une viabilité économique

Sur le plan pratique, les recherches se font à la manière de Google, par différents mots clés, dont le cépage, le nom du propriétaire ou la localisation géographique. « Nous incitons tout le monde à y contribuer », a insisté Alder Yarrow, blogueur américain, rédacteur chez jancisrobinson.com, et architecte du site, lors de son lancement en ligne ce 26 juin. « En tant que producteur, importateur ou distributeur, par exemple, vous pouvez y faire figurer de vieilles vignes dont vous êtes propriétaire ou que vous connaissez ». Et de préciser que l’objectif ultime du site est de « devenir la source d’information la plus fiable et la plus exhaustive qui existe sur les vieilles vignes ». Mais pas que : un lien relie les vignes référencées au moteur de recherche WineSearcher, pour « boucler la boucle commerciale. C’est bien beau de parler des vieilles vignes dans le monde et de leur valeur, mais si personne ne déguste ou n’achète les vins qui en sont issus et nous permet de prêcher la bonne parole, elles ne seront jamais viables du point de vue commercial et seront arrachées ».

Le danger des effets de mode

Tout l’enjeu, en effet, est de valoriser financièrement les vins qui sont issus des vieilles vignes pour en empêcher l’arrachage. « En termes de succès palpable de cette initiative, je souhaiterais voir les prix des vins doubler car ils ne sont pas suffisamment valorisés par le public », s’est insurgé Jancis Robinson, qui a relaté le moment charnière où elle a pris conscience de la nécessité de protéger ce patrimoine : « Je me suis rendue pour la première fois en 2008 chez Mike Officer à Sonoma [NDLR : l’un des fondateurs de la Historic Vineyard Society en Californie]. C’était juste après la sortie du film « Sideways » et il y avait une pression énorme pour arracher de vieilles vignes de zinfandel pour les remplacer par des ceps tout chétifs de pinot noir, très à la mode, qui n’allaient sans doute pas bien se comporter à cet endroit. Cela m’a incité à adopter une attitude protectrice particulière à l’égard des vieilles vignes » a précisé la critique britannique.

Un label sud-africain générateur de valeur ajoutée

Il faut dire que Jancis Robinson a également été inspirée par les efforts réalisés en Afrique du Sud pour protéger et valoriser son patrimoine de vieilles vignes. Ayant commencé à répertorier les parcelles de vieilles vignes dès 2002, c’est en 2016 que Rosa Kruger a fondé The Old Vine Project, s’érigeant en ardente défenseuse de ce patrimoine. Pour elle aussi, une récompense financière est la clé de la longévité de ces vignobles. « A travers notre projet, nous avons créé une nouvelle catégorie de vins dont le consommateur reconnaît un statut supérieur ». L’OVP a initié une démarche où les producteurs peuvent faire figurer sur les bouteilles un label – patrimoine viticole certifié (certified vineyard heritage) – qui indique l’année de plantation de la vigne, corroborée grâce aux archives précieuses de Sawis qui remontent à 1900. « Une étude de l’école de commerce de l’Université du Cap a montré que les consommateurs sont disposés à rémunérer les vins en lien avec la date de plantation de la vigne », explique Rosa Kruger. « Au-delà de 35 ans et d’un prix de référence de 130 Rands [soit 6,50€], ils sont prêts à consacrer près de 3 Rands de plus par année d’ancienneté supplémentaire ». Insistant encore sur l’aspect financier, Rosa Kruger prône une approche pragmatique, qui n’exclut pas une sensibilisation à la valeur historique et culturelle des vieilles vignes : « Nous sommes convaincus que les vieilles vignes doivent être viables sur le plan économique, elles doivent « s’assumer » financièrement. Le côté romantique et sentimental aide énormément mais il ne paie pas le diésel, le salaire des ouvriers ou le banquier ».

Défendre le vin contre l’hygiénisme ambiant

Un moyen d’assurer une meilleure justice sociale, de faire connaître des vignobles moins en vue, ou d’apprendre à la filière comment mieux affronter l’avenir et le changement climatique, les vieilles vignes peuvent aussi jouer un rôle fondamental à une époque où la place du vin dans la société est de plus en plus remise en cause : « Le vin est en ligne de mire, à l’instar de l’agriculture en général », a insisté Sarah Abbott MW, co-fondatrice de The Old Vine Conference. « Les attitudes à l’égard de l’alcool évoluent et il s’agit désormais de protéger notre « permis social d’exploitation » en réaffirmant la valeur culturelle du vin, bien au-delà de sa fonction de simple boisson alcoolique ».

* Par vieilles vignes, le blogueur américain Alder Yarrow a précisé qu’il s’agit de vignes âgées d’au moins 35 ans, âge moyen auquel les vignes sont généralement remplacées à travers le monde