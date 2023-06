Gabriel Picard, premier de cordée pour l’arrivée à bon export des vins et spiritueux français

C

omme le résume Sylvain Tesson dans Blanc (Gallimard, 2022), « l'alpiniste est l'homme en fuite. Il brûle pour le sommet. Aussitôt parvenu il se jette dans la descente. En bas, il rêve de remonter. » La quête d’ascension du négociant bourguignon Gabriel Picard l’a conduit ce 23 juin à prendre la présidence de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux (FEVS). « Rare vigneron à avoir gravi le mont Everest » comme le rapportait récemment la Revue du Vin de France,Gabriel Picard préside depuis 2017 le directoire du groupe Picard Vins & Spiritueux (basé à Chassagne-Montrachet). Troisième génération à piloter l’affaire familiale avec sa sœur Francine Picard, directrice générale du groupe, il est à la tête des vignobles et vins Picard présents en Bourgogne (140 hectares sur quatre propriétés : Au Pied du Mont Chauve en côte de Beaune, château de Davenay, domaines Levert-Barault et Voarick en côte chalonnaise), en vallée du Rhône (à Châteauneuf-du-Pape avec les Grandes Serres et le clos Saint Patrice avec 1,8 ha, à Condrieu avec la maison J. Denuzière) et dans la vallée de la Loire (maison Foucher en Sancerre). Le groupe Picard comprend aussi les marques de Terroirs distillers Artisanal Brands, dont le cognac Louis Royer*.

Administrateur depuis 2011 de la FEVS, Gabriel Picard en prend la présidence à la suite de César Giron, le PDG des cognacs Martell et champagnes Mumm Perrier-Jouët (Groupe Pernod Ricard), qui avait débuté son mandat mi-2020 en se mobilisant pour la suspension des surtaxe américaines de 25 % touchant des vins français depuis la fin 2019 (les fameuses taxes Trump liées au conflit transatlantique sur les subventions à Airbus et Boieng). Si la résolution définitive de ce conflit mobilise toujours la FEVS, de nouveaux dossiers préoccupent son nouveau président. « Aujourd’hui, nous faisons face à de nouveaux obstacles qui viennent fragmenter les marchés et freiner les exportations. Je pense notamment à la multiplication des barrières non tarifaires » indique-t-il dans un communiqué, l’illustrant avec « la législation irlandaise en matière d’étiquetage sanitaire, qui remet en cause trente années de construction du Marché Unique ».

Compagnons de cordée

Avec cette élection, Gabriel Picard est le troisième représentant du groupe Picard à prendre récemment la présidence d'une organisation professionnelle représentant la filière des vins et spiritueux. Directeur des achats des cognacs Louis Royer jusqu'à la fin 2020, Jérôme Royer préside depuis de nombreuses années la Fédération Française des Brandies. Directeur des Grandes Serres, Samuel Montgermont est à la tête de Vin & Société depuis 2021. Tous deux sont impliqués dans les travaux régionaux et nationaux de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO), mais si Jérôme Royer a été maire de Jarnac (Charente) et siégeait précédemment au Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC), Samuel Montgermont est actuellement adjoint à la mairie de Monteux (Vaucluse) et vice-président de l’Interprofession des Vins AOC Côtes du Rhône (Inter Rhône).

Pourquoi prendre de lourdes responsabilités bénévoles ? Les réponses semble être communes à la question posée aux alpinistes : « Pourquoi grimper sur les montagnes? C'était la plus grande question, la plus belle et la plus inutile. […] Pourquoi? Pour les problèmes. […] Tout est calcul, décisions. Un jeu d'échecs ! L'équation ! [Ou alors,] le sentiment du devoir accompli » écrit Syvain Tesson.

* : Le portefeuille de spiritueux comprend aussi les scotch whiskies Tullibardine et Highland Queen, les rhums Charrette et Savanna (La Réunion), les alcool des Chais du Fort (Alsace)…