Samuel Montgermont prÃ©side Vin & SociÃ©tÃ© et

éuni en assemblée générale ce 25 novembre, Vin & Société élit Samuel Montgermont à sa présidence. Trésorier de l’organisation professionnelle depuis sept ans, le négociant de la vallée-du-Rhône succède au vigneron nantais Joël Forgeau, qui « ne briguait pas de nouveau mandat » après neuf ans de présidence, comme le précise un communiqué. Prenant le flambeau, Samuel Montgermont déclare que « nos vins français sont un symbole de culture et de civilisation pour le monde entier, c’est dans l’affirmation positive de ses valeurs que nous trouverons notre place dans un dialogue serein avec les pouvoirs publics et les consommateurs de demain ».

Venant de prendre ce printemps la présidence de l’Union des Maisons de Vins du Rhône, Samuel Montgermont est le directeur général de Grandes Serres et de la maison Denuzière, deux filiales du négociant bourguignon Michel Picard. Également vice-président de l’interprofession des vins de la vallée du Rhône (Inter Rhône), celui qui se définit comme un « artisan-négociant » ne veut pas lutter face à des vents contraires, mais mettre à profit les éléments pour suivre les tendances de société. Comme il l’expliquait à Vitisphere en mars : « quand on sent que l’on va se prendre une baffe, il faut faire comme dans les arts martiaux et l’accompagner pour qu’elle devienne moins forte. On ne peut pas ne pas voir que les choses bougent structurellement dans la filière vin. Le point de départ, c’est la déconsommation par l’effet de la pyramide des âges. [Dans la nouvelle génération] il faut entendre ce constat, le vin perd des réflexes de consommation. Je ne dramatise pas, je pose les choses pour que l’on puisse trouver des solutions objectives. »

Fédération nationale

« Fédérant l’ensemble des organisations représentatives de la filière vitivinicole française », Vin & Société unit 21 interprofessions et 7 organisations nationales de la filière. Soit le Comité National des Interprofessions des Vins à appellation d’origine et à indication géographique (CNIV), la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d’Origine Contrôlées (CNAOC), la Confédération des vins IGP de France (Vin IGP), l’Union des Maisons & Marques de Vin (UMVIN), les Vignerons Coopérateurs de France, les Vignerons indépendants de France et l’Association Nationale Interprofessionnelle des Vins de France (ANIVIN).

Vin & Société a pour déléguée générale Krystel Lepresle.