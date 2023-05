"Il y a un lien direct entre l'alcool et les cancers mortels" devront afficher les bouteilles de vin en Irlande

I

rish cocufie. Le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, promulgue ce 22 mai le règlement sur la santé publique et l’étiquetage des boissons alcoolisées sans prendre en compte l’opposition internationale qui allait croissante : 10 pays protestent au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et une plainte est déposée devant l’Union Européen par le Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV). Passant outre, le gouvernement irlandais entérine son règlement et son article 12 qui impose que « les étiquettes des produits alcoolisés indiqueront la teneur en calories et en grammes d'alcool dans le produit » (ce qui est plus restrictif que la possibilité de dématérialisation par QR Code qui sera en vigueur à partir de cette fin d’année en Europe).

De plus, ces étiquettes « mettront en garde contre le risque de consommer de l'alcool pendant la grossesse » (soit un logo femme enceinte comme pratiqué en France) et alerteront « contre le risque de maladie du foie et de cancers mortels liés à la consommation d'alcool » (avec les mentions "consommer de l'alcool provoque des maladies du foie" et "il y a un lien direct entre l'alcool et les cancers mortels"). Annonçant un délai de trois ans pour la mise en conformité des étiquetages, le gouvernement irlandais annonce que cette « loi s'appliquera à partir du 22 mai 2026 ».

Course en solo

D’ici là, les opposants à cette loi comptent bien s’activer pour renverser la situation. Représentant la filière irlandaise des boissons alcoolisées, l’association Drinks Ireland demande dans un communiqué des « explications du gouvernement sur les raisons de sa course en solo sur les étiquettes d'alcool, alors que l'Union Européenne prévoit déjà une approche harmonisée des étiquettes de santé et que les processus internationaux ne sont pas terminés. » La notification à l’OMC étant en cours, avec une discussion prévue lors du prochain comité des obstacles techniques au commerce du 21 juin prochain. En plus des 10 pays protestant via l’OMC (Cuba, États-Unis, Mexique…), 13 États membres de l'Union Européenne ont exprimé leurs craintes (Espagne, France, Italie, Portugal…), « principalement au motif qu'elles faussent les échanges au sein du marché unique de l'Union Européenne et compromettent une approche harmonisée ».

Directeur de Drinks Ireland, Cormac Healy, juge qu’« il s’agit malheureusement d’un exemple de fanatisme zélé plus que d'une législation basée sur des données prouvées. Nous demandons au gouvernement de répondre de toute urgence à ces préoccupations internationales […] et d'expliquer pourquoi l'Irlande fait cavalier seul sur les étiquettes d'alcool à un moment où des étiquettes harmonisées sont prévues dans toute l'Union Européenne. […] Nous n'avons pas besoin de deux systèmes d'étiquetage. » Mais en la matière, il semble que le gouvernement irlandais souhaite imposer un nouveau standard international.

J'attends avec impatience que d'autres pays suivent notre exemple

« Je me réjouis que nous soyons le premier pays au monde à franchir cette étape et à introduire un étiquetage sanitaire complet des produits alcoolisés. J'attends avec impatience que d'autres pays suivent notre exemple » déclare le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly. Comptant déjà parmi les pays taxant le plus les boissons alcoolisées (les taxes représentent la moitié du prix de vente d'une bouteille de vin), l'Irlande s'enorgueillit désormais d'être la nation les étiquetant comme un paquet de tabac.