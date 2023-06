Objectif 2026 pour le classement Unesco des savoir-faire du Cognac

S

i le temps tient de la notion cruciale à Cognac, élevage des spiritueux oblige, la patience va devoir y rester une vertu cardinale. « Notre dossier déposé en janvier 2023 pour être soumis à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) n’a pas été retenu par l’État français » annoncent ce 13 juin dans une lettre à leurs adhérents les co-présidents de l’association Les Savoir-faire du cognac, Jean-Bernard de Larquier et Jérôme Sourisseau. « Malgré les nombreuses initiatives des professionnels de la culture et du patrimoine, le pari de la préservation de la culture cognac n’est pas encore gagné » ajoute le courrier, qui précise que « notre prochaine candidature de 2025 doit faire savoir notre volonté de transmettre aux générations à venir notre patrimoine culturel immatériel, de le communiquer aux autres communautés à travers le monde, avant d’emprunter la voie de la reconnaissance en 2026 ».

« Ce n’est que partie remise pour le Cognac : notre communauté reste plus que jamais mobilisée pour une prochaine candidature » déclare à Vitisphere le Bureau National Interprofessionnel de Cognac (BNIC), ajoutant que « la filière remercie l’équipe de l’association des Savoir-Faire du Cognac pour son travail et l’assure de son plein et entier soutien ! » Le chemin s’annonce encore long pour que le titre UNESCO distingue l’écosystème allant de la pépinière à la tonnellerie, en passant par la viticulture, la distillation et le négoce. Une première étape a été atteinte avec la reconnaissance en mars 2020 des « savoir-faire de l’élaboration du cognac du terroir aux modes de consommation » comme un « bien culturel représentatif de la France » par le ministère de la Culture.

Patrimoines immatériels

Se trouvant désormais « dans une compétition de très haut niveau pour la valorisation de l’ensemble des patrimoines immatériels liés à la culture Cognac », l’association des savoir-faire annonce se doter d’une « nouvelle chargée de mission membre du Conseil international des musées (ICOM) à l’UNESCO » et prévoir des rendez-vous culturels sur toute l’année à venir (journées européennes des patrimoines, fête de la science, ban de la distillation…).