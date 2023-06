Espèces envahissantes… quelles sont les vraies menaces pour vos vignes ?

I

l y a un an, le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a lancé une campagne de sensibilisation nationale afin de préserver la santé des végétaux en cherchant à sensibiliser le grand public, les particuliers, professionnels, jardiniers amateurs, les incitant à être vigilants et à signaler tout signe ou symptôme inhabituel présent sur les plantes autour de chez eux. Concernant les vignes, deux espèces en particulier sont dans le viseur : Xylella Fastidiosa, responsable de la maladie de Pierce et Popilla Japonica ou scarabée japonais, friand de bien des espèces de végétaux dont nos vignes. « Encore plus que les autres, il faut impérativement essayer d’empêcher la propagation de ces deux ravageurs », confirme Jérôme Jullien, l’expert référent national en Surveillance biologique du territoire.

Xylella Fastidiosa

La menace n’est pas un insecte, mais ce sont bien ceux piqueurs-suçeurs (cicadelles, membracides…) qui la véhiculent. En effet, cette bactérie a la capacité de coloniser le xylème d’une multiplicité de plantes différentes via les piqures d’insectes. Sur vigne elle est à l’origine de la maladie de Pierce. Elle a pour le moment été identifiée sur vigne au Portugal et en Espagne. En France, elle a été repérée sur des plants de Polygale à feuilles de myrte en Corse du Sud, en région Provence-Alpes Côte d'Azur et en Occitanie.

« Cette maladie est réellement problématique en ce sens qu’il n’existe pas de moyens curatifs pour lutter contre. C’est un organisme de quarantaine prioritaire. La moindre observation de cette maladie doit être remontée au service de la DRAAF/SARL ou la FREDON. » rappelle l'expert. Ces signes : défaut d’aoûtement et pétioles persistants, dessèchement sectoriel du limbe, chloroses foliaires, port tombant et réduction des entre-nœuds, jaunissement et rougissement des feuilles.

Popilla Japonica, le scarabée japonais

Aussi beau que ravageur, ce coléoptère est vorace. Polyphage, la vigne fait partie de son menu. « En Italie, ils sont en situation d’enrayement. Cet insecte fait vraiment des ravages dans le vignoble. », rappelle Jérôme Jullien. En effet, le coléoptère se nourrit et ravage les feuilles et les fruits de la vigne. « On nous a alerté récemment sur la présence de Popilla Japonica dans la zone de Bâle en Suisse, à quelques kilomètres de Mulhouse. Cela nous alerte particulièrement sur la façade Est de l’Hexagone. » Du fait de son comportement d’auto-stoppeur, toutes les zones viticoles française sont désormais à surveiller. « Pour l’anecdote, il n’y a eu qu’une interception d’un individu mort à Orly dans une soute d’avion, mais cela montre qu’on peut le retrouver à un endroit où on ne l’attendait pas. On est sur une pression biotique croissante indéniable », raconte l’expert. Jessica Rodriguez, inspectrice en santé des végétaux à la FREDON Nouvelle Aquitaine abonde en ce sens : « Il faut vraiment faire attention, parce qu’ils sont petits en taille mais très nombreux. Les dégâts sur feuilles sont assez impressionnants. » En effet les attaques des insectes adultes sont visibles en ce sens qu'elles conduisent à un dessèchement du feuillage et une forte défoliation très typique.



Même recommandation que pour Xylella Fastidiosa : en cas d’observation de l’insecte, faire remonter aux autorités de contrôle.

Les scarabée japonais, grégaires, se réunissent souvent en groupe sur les feuilles pour savourer leur repas. Crédit photo : Adobe Stock

Qu’en est-il de la larve xylophage du Longicorne Tigre ?

Il n’est pas encore arrivé sur le tapis rouge des espèces envahissantes mais le journal Sud-Ouest s’interroge tout de même dans un article, sur cette potentielle star naissante ravageuse. Xylotrechus Chinensis, originaire d’Asie, est un insecte xylophage dont la larve est un ravageur des mûriers en particulier du mûrier platane. Le problème reste qu’il peut coloniser d’autres plantes hôtes, telles que les vignes potentiellement.

Jérôme Jullien se veut en revanche plutôt rassurant sur la situation : « Nous avons noté sa présence dans le Port de Sète et en Gironde, mais pas sur vignes. C’est un point de vigilance mais pas d’inquiétude. La vigne n’est qu’une plante potentiellement hôte secondaire. L’insecte préfère le bois long et tendre, ce qui fait que la nature même du bois de Vitis vinifera devrait la protéger. Le code OEPP défini d’ailleurs la vigne comme « hôte douteux ». » En revanche il suppose : « La porte d’entrée à Xylotrechus Chinensis pourrait potentiellement se faire si l’état physiologique de la vigne est préoccupant, dans le cas d’un fort stress hydrique par exemple. »

Pour reconnaître la présence du Longicorne Tigre : Les adultes sont ornés de zébrures rousses, noires et jaunes rappelant celles des frelons (voir photo en tête d'article). Leur taille est comprise entre 15 et 25 mm.

Les larves xylophages sont responsables de coulées de sève, trous de sortie avec sciure au pied du cep, dépérissement et nécroses, décollement d’écorce…