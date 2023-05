La bactérie tueuse de vignes découverte au Portugal

L

e vignoble est en alerte. Xylella fastidiosa sous espèce fastidiosa, la bactérie responsable de la maladie de Pierce a été découverte au centre du Portugal dans le comté de Fundão sur un plant de Vitis vinifera âgé de 20 ans et situé dans une parcelle de 2 hectares. Cette détection a été confirmée officiellement le 25 mars dernier. « C’est la première détection de cette souche responsable de la maladie de Pierce sur le territoire continental de l'Union Européenne. Elle a été antérieurement détectée sur l’ile de Majorque en 2016 », précise la note de la préfecture parue dans les BSV Nord et Sud Aquitaine et Charentes. Ceux-ci appellent donc les vignerons à redoubler de vigilance dans leurs vignes et à renforcer la surveillance. La moindre suspicion doit être signalée sans délai à la DRAAF/SRAL. « Un plan de surveillance officielle renforcé est mis en œuvre sur l’ensemble du territoire de Nouvelle- Aquitaine », précisent ainsi les BSV de la région.

Aucun moyen de lutte curative

En effet, Xylella fastidiosa est classé organisme de quarantaine prioritaire et les autorités mettent tout en œuvre pour éviter son introduction sur le territoire européen. Il n’existe aucun moyen de lutte curatif contre la bactérie. A ce jour la lutte obligatoire passe donc uniquement par la surveillance accrue, la destruction immédiate des pieds contaminés et le contrôle des insectes vecteurs.

La maladie de Pierce se traduit par un dessèchement rapide et soudain d’une partie des feuilles qui ensuite se nécrosent alors que les tissus adjacents deviennent rouges ou jaunes. La feuille se dessèche par la suite entièrement et tombe. Seul le pétiole reste en place, accroché au sarment. Pour plus de détail sur les symptômes, voir le site ephytia de l’Inrae.